Wegen eines Stalkers: Drew Barrymore stürmt von der Bühne

Das wird sie so schnell nicht vergessen! Drew Barrymore (48) ist schon von klein auf in der Filmbranche tätig. Frühen Rum bekam die Schauspielerin durch ihre Rolle als kleines Mädchen in Steven Spielbergs (76) Filmklassiker "E.T.". Ihr Leben lang waren rote Teppiche und Interviews an der Tagesordnung. Doch besonders, wenn man so bekannt ist, kann es manchmal zu seltsamen Ereignissen kommen. Drew musste bei einem Interview von einem mutmaßlichen Stalker flüchten.

Bei einer Podiumsdiskussion im New Yorker Kulturzentrum 92NY sprechen Drew und Reneé Rapp (23) gerade über das neue Album der Musikerin, als jemand aus dem Publikum Drews Namen ruft. "Du weißt, wer ich bin. Ich musste dich irgendwann sehen, wenn du in New York bist", hört man einen Mann sagen, während er sich der Bühne nähert. Die Sängerin steht sofort auf und geht zu ihrer Interviewpartnerin rüber, um mit ihr gemeinsam schnell die Bühne zu verlassen. Bisher äußerte sich Drew nicht zu dem Vorfall.

Dies soll allerdings nicht das einzige Trauma sein, das sie bisher erleben musste. Sie hatte wohl keine schöne Kindheit, wofür sie ihrer Mutter die Schuld gibt. Diese soll für die Alkohol- und Drogenprobleme verantwortlich sein, mit denen die Schauspielerin zu kämpfen hatte.

Getty Images Reneé Rapp 2023 in Los Angeles

Getty Images Drew Barrymore im März 2023

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

