Beängstigende Nacht: Reneé Rapp wurde betäubt und verschwand

Sie schlägt ernste Töne an. Reneé Rapp (23) erlangte mit der HBO-Erfolgsserie "The Sex Lives of College Girls" Bekanntheit. Neben der Schauspielerei ist sie auch im Musikbusiness tätig. Erst im vergangenen Monat veröffentlichte die Sängerin ihr erstes Album. In diesem scheut sie nicht davor zurück, über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen – denn diese inspirierten ihre Musik letztlich. Dabei thematisiert Reneé auch ein beängstigendes Erlebnis aus ihrer Vergangenheit.

Im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" berichtet die 23-Jährige, dass sie "sieben Stunden lang verschwunden" gewesen sei, nachdem sie im vergangenen Jahr auf einer Party in Los Angeles "betäubt" worden war. "Ich habe immer noch keine Ahnung, was passiert ist", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich wachte [damals] auf und war so verwirrt und hatte Blut auf meiner Hose – ich war wirklich so durcheinander." Der einstige Broadway-Star habe daraufhin seinen Freundeskreis gewechselt und auch seine Party-Nächte reduziert. Jedoch habe es sie Monate gekostet, bis sie sich vollends mit der beängstigenden Situation auseinandergesetzt hatte.

Aus diesem Grund entschloss Reneé sich dazu, die Musik zur Verarbeitung vergangener Erlebnisse zu nutzen. "Ich kämpfte mich durch eine Erfahrung, bei der ich keine Ahnung hatte, was mit mir passiert war, verlor Freunde, fühlte mich, als könnte ich mit niemandem ausgehen", erinnert sie sich. "Ich wollte einen Song und [schließlich auch] ein Album darüber schreiben", meint die Sängerin zuletzt.

Reneé Rapp im Juli 2023

Reneé Rapp, 2023

Reneé Rapp, Sängerin

