Viel Drama: "Prominent getrennt"-Gina enthüllt neue Details!

Bald ist es endlich so weit: Prominent getrennt geht in die nächste Runde. Acht Ex-Pärchen treten wieder in harten Challenges gegeneinander an – darunter auch die TV-Bekanntheit Gina Beckmann. Auf Natascha Ochsenknechts (59) Event zur Körperpflegelinie "Stay Pink - Be Different" in Zusammenarbeit mit Bettina Barty hat Promiflash nachgehakt, welchen Ausblick Gina auf die neue Staffel geben kann. Laut ihr wird es auf jeden Fall sehr viel Drama geben. "Ich würde fast sagen, dass das die dramatischste Staffel sein wird, die es bisher gab", teasert sie an.

Neben Gina, die zusammen mit ihrer Ex-Freundin Emily Teil des diesjährigen "Prominent getrennt"-Casts ist, treten unter anderem die Reality-TV-Stars Kim Virginia (28) und Emanuell Weißenberger (31), Sandra Sicora (31) und Tommy Pedroni sowie Sarah Liebich und Nico Legat an. Ist da Streit nicht vorprogrammiert? "Die Zuschauer können sich auf jeden Fall auf Trash vom Feinsten freuen", verspricht Gina gegenüber Promiflash. Auf die Frage, ob sie noch einmal an der Show teilnehmen würde, antwortet die Big Brother-Teilnehmerin nach kurzem Überlegen: "Ich denke schon, ja."

Gina und Emily hatten erst Ende 2022 ihre Beziehung öffentlich gemacht, im Sommer 2023 kam dann das plötzliche Liebes-Aus. Über das Ende ihrer Liebe sprach die #CoupleChallenge-Bekanntheit damals mit Promiflash. Sie offenbarte, dass die Trennung sehr hart und schwierig gewesen sei: "Natürlich denkt man noch sehr an sie und so ganz verarbeitet habe ich das Ganze auf jeden Fall noch nicht." Wie die beiden heute zueinander stehen und wie sie vor allem mittlerweile als Team funktionieren, bleibt abzuwarten – wann die neue Staffel "Prominent getrennt" ausgestrahlt wird, ist jedoch derzeit noch offen.

Anzeige

RTL Gina Beckmann (r.) und Emily bei "Prominent getrennt"

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de