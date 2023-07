Realitystar Gina Beckmann hat sich von Freundin getrennt

Bei Gina Beckmann ist wieder alles aus und vorbei. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte Ende letzten Jahres ihre neue Beziehung öffentlich gemacht und zeigte ihre Freundin Emily. Immer wieder betonte sie seitdem, wie toll ihre Beziehung sei und wie gut die beiden sich verstehen. Doch nun teilt die #CoupleChallenge-Bekanntheit eine traurige Nachricht mit ihren Fans: Gina und Emily haben sich wieder getrennt.

"Emily und ich haben uns getrennt. Es ist in den letzten Wochen, Monaten, Tagen eine Menge passiert", berichtet die 23-Jährige nun in ihrer Instagram-Story. Noch immer sei sie sehr traurig und vermisse ihre Ex sehr. Dennoch betont Gina: "Es ist niemand irgendwem fremdgegangen, es ist einfach schwierig gewesen in letzter Zeit, wir hatten sehr viel Streit."

Böses Blut fließt zwischen Gina und Emily aber nicht – noch immer sei sie der Influencerin sehr wichtig. "Ich werde sie auf jeden Fall für immer lieb haben, aber es gab halt einfach zu viel Drama und zu viel, was passiert ist in der letzten Zeit. [...] Man muss halt irgendwann abwägen, was einem guttut oder besser tut", führt Gina weiter aus.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Influencerin

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, TV-Bekanntheit

