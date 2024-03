Alles vollgepisst: Amira Pocher trennt sich von ihrem Kater

Amira Pocher (31) musste eine schwere Entscheidung treffen. Vor gut einem halben Jahr bekam die Moderatorin von ihrem Bruder Hima einen Kater geschenkt. Doch der kleine Louis hat sich bei ihr offenbar nicht sonderlich gut eingelebt. In ihrem Podcast "Liebes Leben" erzählt die zweifache Mutter, dass ihr Haustier überall hingepinkelt und -gekackt habe. Gerade im Obergeschoss ihres Hauses sei das problematisch gewesen, da dort überall Teppich verlegt sei. Mehrere Katzenklos aufzustellen habe nichts gebracht, ebenso wenig wie der Rat einer Katzentrainerin.

Amira vermutet, dass der Kater vielleicht nicht mit ihren Kindern klargekommen sei. Ihre Söhne hätten die Fellnase nicht in Ruhe gelassen. Doch auch sie habe mit dem Haustier so ihre Probleme gehabt: "Ich liebe Katzen abgöttisch, aber trotzdem bin ich mit dieser Katze nicht warm geworden. Die habe ich mir auch nicht ausgesucht und ich finde, ein Haustier muss ich selber aussuchen." Louis lebe nun bei einer Freundin, deren Tochter ihn schon voll und ganz ins Herz geschlossen habe.

Über diese Entscheidung dürfte sich auch Amiras Ex Oliver (46) freuen, denn der Komiker leidet an einer stark ausgeprägten Katzenhaarallergie. Seine beiden Söhne, die die beiden trotz der Trennung gemeinsam großziehen, dürften in Zukunft also keine Tierhaare mehr an ihrer Kleidung haben. Auch Besuche bei seiner Ex wären für ihn ab jetzt zumindest theoretisch wieder möglich. Amiras frühere Katze Mucki, die sie seit ihrem 18. Lebensjahr hatte, musste zuvor ebenfalls umziehen. Diese hatte sie damals allerdings nicht freiwillig abgegeben, sondern wegen Ollis Allergie. Als die beiden zusammengezogen sind, entschied sie sich, auch sie bei einer Freundin unterbringen. 2020 musste die ehemalige Let's Dance-Kandidatin jedoch für immer Abschied von dem Fellknäuel nehmen. "Du hast gerade eine kleine Heulattacke gehabt, denn deine Katze ist gestorben", erzählte ihr Ex in ihrem damals gemeinsamen Podcast "Die Pochers Hier!".

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Januar 2023

Instagram / amirapocher Amira Pocher und ihre Katze Mucki

