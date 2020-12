Eigentlich sind Amira Pocher (28) und ihr Mann Oliver Pocher (42) für ihren Humor bekannt: Das Paar bringt seine Fans nicht nur in seiner gemeinsamen TV-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!", sondern auch in den sozialen Medien mit lustigen Posts und amüsanten Clips regelmäßig zum Lachen. Doch jetzt machen der Komiker und die hübsche Brünette eine traurige Nachricht aus ihrem Privatleben publik: Amiras Katze Mucki ist verstorben.

Das verkündete das Paar jetzt in der aktuellen Folge des Podcasts "Die Pochers Hier!" – und dabei brach Amira unter Tränen zusammen. "Du hast gerade eine kleine Heulattacke gehabt, denn deine Katze ist gestorben – die Mucki", erklärte Oli, während seine Frau im Hintergrund schluchzte. Kein Wunder, immerhin hatte das Samtpfötchen die 28-Jährige für eine lange Zeit begleitet – die TV-Persönlichkeit rief sich in Erinnerung: "Ich habe sie damals mit 18 geholt, als ich meine erste Wohnung hatte. Da war die noch so klein und hat immer im Waschbecken geschlafen."

Mucki habe in der letzten Zeit allerdings nicht mehr bei den Pochers gelebt, denn Amira habe ihre tierische Freundin schon vor einigen Jahren in die liebevollen Hände einer Bekannten gegeben – wo die Katze jetzt friedlich eingeschlafen sei. "Ich habe Oli kennengelernt und bin zu ihm gezogen – und er hat eine Katzenhaarallergie", begründete sie diese Tatsache. Zudem habe sie dem Tier nach zahlreichen Wohnungswechseln keine weiteren Umzüge zumuten wollen.

Instagram / amirapocher Amira Pochers Katze Mucki

Christoph Hardt / Future Image Oliver und Amira Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2017

