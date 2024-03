Enttäuscht? So reagiert Lily Gladstone auf ihre Oscar-Pleite

Lily Gladstone ging bei den Oscars leer aus – das stört die Schauspielerin aber offenbar kaum! Bei der Verleihung der Academy Awards hatte die US-Amerikanerin eigentlich auf einen Goldjungen gehofft. Doch den Preis für die beste Hauptdarstellerin bekam am Sonntagabend stattdessen Emma Stone (35) für ihren Auftritt in "Poor Things". Ihre Konkurrentin reagiert auf die Pleite nun recht gelassen. Auf ihrem X-Account meldet sich die "Killers of the Flower Moon"-Darstellerin nach der Oscarverleihung zu Wort und schreibt: "Ich fühle heute die große Liebe, besonders von der indigenen Bevölkerung!"

Lily, die schon seit über zehn Jahren als Schauspielerin arbeite, fügt in der Sprache ihres Volkes hinzu: "Kittō”kuniikaakomimmō”po’waw – ernsthaft, ich liebe euch alle!" In ihrem kurzen Statement scherzt die 37-Jährige weiter, sie habe einer der großen Oscar-Statuen im Dolby Theater noch einen Klaps verpasst. In "Killers of the Flower Moon" ist Lily an der Seite von Leonardo DiCaprio (49) zu sehen. Der Film thematisiert die Ermordung von Stammesmitgliedern und die Untersuchungen durch das FBI. Regie führte der legendäre Martin Scorsese (81), als Schauspieler waren zudem Robert De Niro (80), Jesse Plemons (35) und Brendan Fraser (55) mit von der Partie.

Lily selbst wuchs in einem Reservat in Montana auf und hat indigene Wurzeln. Mit einem Oscar hätte sie in diesem Jahr eine weitere Auszeichnung zu ihrer kleinen Sammlung hinzufügen können. Allein für ihre Rolle in "Killers of the Flower Moon" war sie für mehrere Preise nominiert gewesen. Unter anderem konnte sie einen Golden Globe und einen Screen Actors Guild Award mit nach Hause nehmen. Bei letzterer Verleihung brach sie auf der Bühne in Tränen aus und zeigte sich sehr dankbar: "Danke für all die mitfühlenden Seelen in diesem Raum und all die Geschichtenerzähler hier heute Abend. Sprechen Sie weiterhin Ihre Wahrheiten aus, und setzen Sie sich weiterhin füreinander ein."

Getty Images Annette Bening, Lily Gladstone und Emma Stone bei der Oscarverleihung 2024

Getty Images Lily Gladstone bei den SAG Awards 2024

