Ist "Make Love, Fake Love"-Xander Antonias neuer Favorit?

Hat sich Antonia Hemmer (23) schon verguckt? Bei Make Love, Fake Love ist das Rennen um das Herz des Realitysternchens im vollen Gange. Kandidat Marcel ist ihr zu anhänglich – eher ein Abturner für die Ex von Patrick Romer (28). Spielt Xander das Spiel besser? Der Münchner macht sich rar und scheint somit genau in ihr Beuteschema zu passen. Statt offen ihre Nähe zu suchen, hält er sich zurück. Das sorgt bei der Singledame wohl gleichermaßen für Verwunderung und Interesse. "Xander schafft es schon wirklich krass, mir den Kopf zu verdrehen", gesteht Antonia.

Im Zwiegespräch der beiden gewährt er einen Einblick in seine Strategie. "Man darf es dir auch nicht zu einfach machen", grinst der Barkeeper und fügt hinzu: "Du bist auch so jemand, dir wird es dann schnell zu langweilig." Sein Plan scheint aufzugehen: Antonia verleiht ihm prompt den Schlüssel zu ihrer Suite. Dort können die beiden die Nacht gemeinsam verbringen. Er mache sie ganz schön verlegen, gibt die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin zu. "Ich rede mit ihm und weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich so aufgeregt bin", erklärt sie.

Doch was für Antonia nachZiererei aussieht, ist für den Kuppelshow-Kandidaten ganz schön offensiv. Er sei noch nie so direkt auf eine Frau zugegangen, gibt er zu. Vielleicht weil er in einer Beziehung ist? Die neue Lady in der Villa der Partnerinnen und Partner, Xenia, deutete bereits an, dass Xander ihr Freund sein könnte.

