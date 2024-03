Manuel bei "Make Love, Fake Love" raus: Lag Antonia richtig?

Antonia Hemmer (23) wählte Manuel bei Make Love, Fake Love als ersten Kandidaten raus. Lag die Influencerin mit ihrem Bauchgefühl richtig – ist der Key-Account-Manager wirklich vergeben? Diese Frage wurde nach seinem Rauswurf prompt beantwortet. Es öffnete sich hinter der Beauty, Moderatorin Janin Ullmann (42) und dem ersten Exit der Show eine Tür – und aus der trat tatsächlich eine Lady hervor. Bei ihr handelt es sich um Manuels Freundin Camilla. Die beiden fielen sich überglücklich in die Arme. "Ich bin total glücklich, dass ich meinen Mann wieder hab", schwärmte Camilla. Auch Manuel wurde bei ihrem Anblick sichtlich emotional.

Die Zeit in der Villa ohne seine Partnerin fiel Manuel augenscheinlich nicht so leicht – das merkte auch Antonia. "Ich glaube, es war für dich auch eine Erlösung. Ich habe das ja gemerkt, er hat sich natürlich schwergetan, sich mir gegenüber zu öffnen", erklärte die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin. So zu tun, als sei er Single, habe Manuel Schwierigkeiten bereitet. "Ich konnte einfach nicht ich sein [...] wenn du eine Person über alles liebst", berichtete der Kuppelshow-Kandidat. Er wolle nun nicht mehr lange fackeln und seine Camilla bald heiraten.

Während Manuel sich in der Villa also eher bewusst zurückhielt, lassen seine Konkurrenten nichts anbrennen. Allen voran versucht vor allem Nico Antonia von sich zu überzeugen. Die beiden nahmen sogar bereits ein heißes Schaumbad zusammen – und tauschten die ersten Küsse miteinander aus. So ganz traut die Blondine dem Hamburger aber noch nicht über den Weg.

Janin Ullmann und Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love"-Nico und Antonia Hemmer genießen Zeit zu Zweit

