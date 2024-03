Nach Schaumbad kommt es zum Kuss bei "Make Love, Fake Love"

Es wird endlich romantisch bei Make Love, Fake Love! Kandidat Nico erspielt sich in der dritten Folge der Kuppelshow ein Date mit Single-Lady Antonia Hemmer (23). Das Date verlegen der Hottie und die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin aber recht zügig ins Badezimmer: Beim romantischen Planschen in der Wanne kommen sich die beiden schnell näher. "Die Körpernähe fühlt sich auf jeden Fall gut an mit ihr", freut sich Nico. Bei der Verabschiedung gehen die beiden sogar noch einen Schritt weiter: Der Hamburger zieht Antonia in seine Arme und küsst sie leidenschaftlich.

Die Blondine gerät nach dem Date regelrecht ins Schwärmen: "Der Kuss war wirklich schön. Vor allem war der auch wirklich, glaube ich, ehrlich. Das hat noch mal den perfekten Abschluss gegeben." Und auch Nico scheint angetan zu sein von der Knutscherei mit seiner Angebeteten. "Das erste Highlight", äußert er sich grinsend. Mitstreiter Marcel, der von Nico höchstpersönlich von dem Kuss erfährt, reagiert eifersüchtig: "Klar kratzt das am Ego bei mir."

Doch nicht nur bei den Männern in der Villa kommt die 23-Jährige gut an: Auch bei den Promiflash-Lesern kann Antonia mit ihrer sympathischen Art punkten. Von 980 Teilnehmern finden sie 611 (62,3 Prozent) supersympathisch. Bei 369 Fans der Show (37,7 Prozent) kommt Antonia jedoch nicht gut an. Auch auf Instagram finden sich vermehrt skeptische Kommentare. "Mochte sie, hab sie vorher in Schutz genommen, aber in solchen Formaten will ich nicht so eine emotionale Heulkönigin sehen", meint ein User.

Nico und Antonia Hemmer genießen Zeit zu Zweit

Antonia Hemmer im März 2023

