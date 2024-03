Weiß Clea-Lacy Juhn schon die Namen für ihre Zwillingsjungs?

Clea-Lacy Juhn (32) erwartet eineiige Zwillinge – zwei Jungen. Doch wissen die Influencerin und ihr Mann Hasim auch schon, wie sie die beiden nennen wollen? In einem Instagram-Q&A verrät die einstige Bachelor-Siegerin: "Wir haben bereits ein paar Favoriten, aber wir wollten uns dennoch weiter umhören und schauen, ob es vielleicht doch noch andere schöne gibt." Sie möchte auch ihre Fans um Rat fragen. Welche Namen es schlussendlich geworden sind, werde sie aber bis zur Geburt für sich behalten.

Auch wenn es ein Mädchen geworden wäre, hätte die Influencerin schon einen Favoriten gehabt. "Ich finde den Namen 'Andora' so schön und ich hätte bei einem Mädchen auch einen meiner Namen eingebunden, zum Beispiel: Andora-Lacy", plaudert die Baden-Württembergerin aus. Dass sie aber gleich zwei Kinder bekommt, habe sie nicht kommen sehen. "Was ich selbst nicht wusste, ist, dass einige Zwillinge eine Laune der Natur und nicht vererbbar sind", staunt die Zweifachmama in spe.

Ihren Wohnort müssen Clea-Lacy und ihr Partner für ihr Familienglück nicht aufgeben: "Es gibt genug Platz im Haus. Ich reduziere meine Klamotten, was ohnehin notwendig ist und dann wird das Ankleidezimmer zum Babyzimmer." Die beiden Jungs werden zunächst zusammen in einem Raum leben, bis sie das auf eigenen Wunsch ändern möchten. "Es ist doch schön, wenn die beiden sich haben und miteinander spielen können und nicht alleine schlafen müssen", findet die 32-Jährige.

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im Februar 2024

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de