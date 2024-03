Ehefrau überfahren? Rad-Profi Rohan Dennis steht vor Gericht

In einem schockierenden Fall, der die Sportwelt in Atem hält, steht der Radrennprofi Rohan Dennis (33) unter Verdacht, für den Tod seiner eigenen Frau, der Rad-Weltmeisterin Melissa Hoskins, verantwortlich zu sein. Nach neuen Ermittlungsergebnissen sieht die Polizei es als erwiesen an, dass der Australier seine Ehefrau mit Absicht angefahren haben soll. Das berichtet unter anderem Daily Mail. Melissa verstarb am 30. Dezember 2023 an den Folgen ihrer schweren Verletzungen, nachdem sie vor ihrem eigenen Haus von einem Geländewagen erfasst worden war, den Rohan gesteuert hatte. Bislang ist unklar, ob das ein Unfall war.

Die Polizei wirft Rohan vor, das Fahrzeug "rücksichtslos" gefahren zu haben, was zum Tod von Melissa führte. Dies geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die unter anderem von Daily Mail zitiert werden. In den Dokumenten wird behauptet, der 33-Jährige habe das Fahrzeug "rücksichtslos oder mit einer Geschwindigkeit oder in einer Weise gefahren, die für jede Person gefährlich wäre". Diese Vorwürfe bilden die Grundlage für die Anklage gegen den ehemaligen Weltmeister im Zeitfahren. Die Anhörung, die seine Zukunft entscheidend prägen könnte, ist für Mittwoch angesetzt. Bisher schwieg Rohan zu dem Fall.

Rohan und Melissa, beide hochdekorierte Athleten im Radsport, teilten nicht nur ihre Leidenschaft für das Radfahren, sondern auch ihr privates Glück. Seit 2018 verheiratet, galten sie als Vorzeigepaar der Sportwelt. Die beiden bekamen im Laufe ihrer Beziehung außerdem zwei gemeinsame Kinder. Während die Ermittlungen weitergehen, bleibt die Frage, was in den Augenblicken vor dem tragischen Unfall geschah, und die Suche nach Gerechtigkeit für Melissa steht im Vordergrund.

Am 13. März muss sich Rohan vor dem Adelaide Magistrates Court verantworten. Nach dem Unfall war er bereits festgenommen worden. Kurz nach seiner Verhaftung wurde er allerdings gegen Kaution wieder freigelassen. "Was ihn genau zu dieser dramatischen Tat getrieben hat, ist bislang noch unklar", so damals der Bericht des australischen Senders ABC.

Getty Images Rohan Dennis, australischer Radrennfahrer

Instagram / rohandennis Rohan Dennis (r.) und seine Frau Melissa

Getty Images Rohan Dennis bei einem Rennen in Adelaide, Australien, 2017

