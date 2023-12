Ex-Rad-Weltmeister soll seine Ehefrau (32) überfahren haben

Rohan Dennis ist einer der besten Zeitfahrer der Welt. Unter anderem wurde der Australier schon zweimal Straßenweltmeister, holte 2020 die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen im Einzelzeitfahren und gewann vor acht Jahren eine Etappe bei der Tour de France. Mittlerweile hat er dem Radsport allerdings den Rücken gekehrt – und sorgt nun mit schockierenden Nachrichten für Aufsehen: Rohan hat seine eigene Frau umgebracht!

Das berichtet nun unter anderem der australische Sender ABC. Demnach habe sich das Verbrechen in der Nacht des 30. Dezembers im australischen Adelaide ereignet. Der 33-Jährige soll seine Ehefrau Melissa Dennis gegen 20 Uhr mit einem Pickup-Truck angefahren haben. Schwerverletzt wurde die 32-Jährige in ein Krankenhaus gebracht – in der Nacht ist die Mutter von zwei Kindern jedoch verstorben.

Wie der Sender weiter verrät, muss sich Rohan am 13. März vor dem Adelaide Magistrates Court verantworten müssen. Was ihn genau zu dieser dramatischen Tat getrieben hat, ist bislang noch unklar. Der einstige Radfahrer saß kurzzeitig in Haft. Nachdem eine Kaution hinterlegt worden war, wurde er aber wohl wieder freigelassen.

Anzeige

Instagram / rohandennis Rohan Dennis mit seiner Familie, Dezember 2023

Anzeige

Instagram / rohandennis Rohan Dennis (r.) und seine Frau Melissa

Anzeige

Getty Images Rohan Dennis bei einem Rennen in Adelaide, Australien, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de