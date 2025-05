Rohan Dennis hat seine Frau totgefahren: Urteil steht fest

Im tragischen Fall um den Tod von Melissa Hoskins ist nun ein Urteil gefallen. Wie der australische Sender ABC berichtet, ist ihr Ehemann Rohan Dennis (34), der hinter dem Steuer des Wagens saß, mit dem die ehemalige Bahnrad-Weltmeisterin totgefahren wurde, um eine Gefängnisstrafe herumgekommen. Rohan wurde demnach zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem wurde ein fünfjähriges Fahrverbot gegen den Radprofi verhängt. Früher im Prozess hatte sich der Angeklagte der fahrlässigen Tötung schuldig bekannt.

Ursprünglich war Rohan wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge angeklagt worden, doch nach einem Deal mit der Staatsanwaltschaft wurden die schwerwiegenderen Anklagepunkte fallengelassen. "Es bestand niemals die Absicht, Melissa zu verletzen, und die neue Anklage hält ihn nicht verantwortlich für ihren Tod", sagte die Verteidigerin laut Medienberichten. Laut Rohans Schilderungen habe es einen Streit zwischen dem Ehepaar gegeben, woraufhin er das Haus verließ und mit dem Auto wegfuhr. Seine Frau hielt sich am Auto ihres Mannes fest und geriet unter den Wagen. Nach seinem Schuldeingeständnis stand ein Strafmaß von bis zu sieben Jahren Haft im Raum – davon sieht das Gericht aber jetzt ab.

Der tragische Vorfall ereignete sich am 30. Dezember 2023. Melissa wurde daraufhin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Für die 32-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. Noch in derselben Nacht verstarb die zweifache Mutter an den Folgen ihrer Verletzungen. Rohan galt als einer der besten Zeitfahrer der Welt – der tragische Tod seiner Ehefrau wirft jedoch einen tiefen Schatten auf die sportlichen Erfolge seiner Karriere.

Instagram / rohandennis Rohan Dennis (r.) und seine Frau Melissa

Getty Images Rohan Dennis, Profi-Radfahrer

