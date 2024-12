Frau totgefahren: Radstar Rohan Dennis räumt Teilschuld ein

Anfang dieses Jahres starb Rohan Dennis' (34) Ehefrau Melissa Hoskins durch einen Autounfall. Der Geländewagen, der die damals 32-Jährige tödlich verletzte, wurde von dem einstigen Radprofi und Ehemann von Melissa gesteuert, der für gefährliches Fahren mit Todesfolge angeklagt wurde. Wie unter anderem BBC nun berichtet, ist Bewegung in den Fall gekommen: Rohan habe sich vor dem Amtsgericht Adelaide in einem Punkt für schuldig bekannt. Der Australier hätte seine Schuld nur in einem minderschweren Anklagepunkt eingeräumt: Er gibt zu, eine Situation herbeigeführt zu haben, in der jemandem Schaden zugefügt werden kann.

Ursprünglich war Rohan wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge angeklagt, doch nach einem Deal mit der Staatsanwaltschaft wurden die schwerwiegenderen Anklagepunkte fallengelassen. "Es bestand niemals die Absicht, Melissa zu verletzen, und die neue Anklage hält ihn nicht verantwortlich für ihren Tod", sagte die Verteidigerin laut Medienberichten. Das neue mögliche Strafmaß umfasst bis zu sieben Jahre Haft sowie den Führerscheinentzug für bis zu fünf Jahre. Das Urteil steht jedoch noch nicht fest.

Vor einem Jahr hatte der Fall in Australien für großes Aufsehen gesorgt. Als die Meldungen über den Unfall und die Anklage gegen Rohan bekannt wurden, war die Öffentlichkeit schockiert. Der ehemalige Radprofi galt als einer der besten Zeitfahrer der Welt. Allerdings haben die schrecklichen Nachrichten über den tragischen Tod von Melissa einen tiefen Schatten auf seine sportlichen Erfolge geworfen. Wie damals unter anderem der australische Sender ABC berichtete, habe Rohan seine Ehefrau am 30. Dezember gegen 20 Uhr mit einem Pickup-Truck angefahren. Melissa wurde daraufhin schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht, doch jede Hilfe kam zu spät. Noch in der Nacht verstarb die Mutter von zwei Kindern.

