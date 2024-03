Hass gegen Ex Dalton: Ariana Grande hat Bitte an ihre Fans!

Am vergangenen Freitag veröffentlichte Sängerin Ariana Grande (30) ihr siebtes Album – seitdem muss einer ganz besonders einstecken: ihr Ex-Mann Dalton Gomez. Ihre Fans gingen aufgrund des Textes ihres neuen Songs "Eternal Sunshine" davon aus, er hätte die Musikerin betrogen und fingen daraufhin an, ihn im Netz anzugreifen. Ariana schien das aber gar nicht zu gefallen, denn sie wandte sich am Samstag mit einer Nachricht an ihre Fans. "Jeder, der hasserfüllte Nachrichten an Menschen aus meinem Leben schickt, unterstützt mich nicht, sondern tut genau das Gegenteil", schrieb die "Yes, and?"-Interpretin via Instagram und fügte hinzu: "Ich bitte euch, dies nicht zu tun."

Textzeilen wie "Noch nie hat jemand so viel gelogen wie du" und "Jetzt ist sie in meinem Bett" brachten die Fans der Sängerin dazu, ihrem Ex-Mann negative Kommentare auf X zu schreiben. Einige drohten ihm damit, dafür zu sorgen, dass er nie wieder friedlich schlafen könne, andere drückten aus, wie sehr sie ihn hassen würden. Auch wenn sie Dalton nicht explizit erwähnte, so schien sich Ariana mit ihrer Bitte doch auf ihn zu beziehen. Sie stellte klar: "Obwohl dieses Album eine Menge schmerzhafter Momente einfängt, ist es doch auch mit aufrichtiger Liebe verbunden." Diejenigen, die das nicht erkennen würden, sollten bitte genauer hinhören, führte sie weiter aus.

Die Beziehung von Ariana und Dalton fing 2020 während der Corona-Pandemie an, etwas über ein Jahr später gaben sie sich das Jawort. Nach nur zwei Jahren folgte dann aber das Ehe-Aus und sie reichten im September 2023 die Scheidung ein. Seither ist sie mit ihrem Kollegen Ethan Slater (31) zusammen, in den sie sich am Filmset des Musicals "Wicked" verliebte. Auch für ihn soll die 30-Jährige ein paar warme Worte in ihrem neuen Song "Eternal Sunshine" gefunden haben: "Ich habe einen guten Mann gefunden und er ist an meiner Seite."

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin, 2024

Getty Images Ethan Slater im Mai 2018

