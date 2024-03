Hat "Make Love, Fake Love"-Xander eine Verführungsstrategie?

Xander ist Kandidat der diesjährigen Staffel Make Love, Fake Love. Bereits zu Beginn der Staffel schafft es der 25-Jährige der Single-Lady Antonia Hemmer (23) gewaltig den Kopf zu verdrehen. Vor allem seine zurückhaltende Art scheint bei der Hannoveranerin gut anzukommen und katapultiert ihn in eine Favoritenposition. Promiflash hat bei Xander nachgefragt, ob er sich eine bestimmte Strategie zurechtgelegt hat, um bei der Influencerin zu punkten. "Na ja, es kommt ja auch immer auf die Person gegenüber an. Manche Frauen möchten mehr Zuneigung und Bestätigung und die anderen eher weniger", verrät der Blondschopf im Interview.

Allgemein habe Xander immer versucht, nach Gefühl zu handeln und sämtliche Interaktionen mit Antonia auf sich zukommen zu lassen. Sein Gefühl scheint ihn bis jetzt richtig geleitet zu haben: In der aktuellen Folge gesteht die ehemalige Bauer sucht Frau- Kandidatin, von Xander und dessen defensiver Art äußerst angetan zu sein. Sie verrät, in seiner Nähe immer etwas aufgeregt zu sein. "Ich denke, dass ich bei Antonia bisher so gut ankam, weil ich mich nicht unbedingt in den Vordergrund drängen musste und mich nicht verstellt habe", erzählt der Münchner zudem im Promiflash-Interview.

Ob Xander wirklich einer der Single-Männer ist, bleibt vorerst unklar. In der aktuellen Episode scheint sich jedoch herauszukristallisieren, dass sein Verhalten vor allem eine der vergebenen Frauen nachhaltig trifft. Kandidatin Xenia, die neu in die Villa der Vergebenen eingezogen ist, scheinen die aktuellen Bilder von Antonia und Xander ganz schön mitzunehmen.

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Xander

RTL Xenia, Lisa und Mergita , "Make Love, Fake Love"-Partnerinnen

