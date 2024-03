Nebenwirkungen? Sharon Osbourne warnt vor Abnehmspritze!

Sharon Osbourne (71) will andere warnen! Die Moderatorin fordert die Menschen dazu auf, sich die Einnahme von Ozempic zweimal zu überlegen. Sie selbst nahm einige Zeit das umstrittene Medikament zur Gewichtsreduzierung, das eigentlich zur Behandlung von Diabetes eingesetzt wird, ein. Im Interview mit Loose Women erklärt die Britin, dass sie seit dem Absetzen der Spritze Probleme habe, wieder an Gewicht zuzunehmen. "Ich muss 4,5 Kilogramm zunehmen, aber egal, wie viel ich esse, ich bleibe bei demselben Gewicht", erzählt sie ehrlich.

Ihr Ehemann Ozzy Osbourne (75) dürfte über Sharons Absetzen von Ozempic mehr als glücklich sein. In einem alten Interview in der Show "Good Morning Britain" erklärte die 71-Jährige, dass der Sänger ihre Einnahme von dem Medikament kritisch sieht. "Er mag es nicht und er hat Angst. Er denkt, dass mir etwas zustoßen wird", verriet die TV-Persönlichkeit. "Er denkt: 'Das war's. Es gibt nichts, was perfekt ist. Wenn du dünn bist, dann wird etwas anderes passieren'", fährt Sharon fort.

Im Gegensatz zu Sharon ist ihre Tochter Kelly Osbourne (39) von Ozempic begeistert. Im Interview mit E! News erklärte die Sängerin, dass das Medikament für sie eine attraktive Alternative zu den "konventionellen und langweiligen" Abnehm-Methoden wie einer Diät oder Sport sei. Die Kritik an der Spritze könne die 39-Jährige nicht verstehen. "Die Leute hassen es, weil sie es [das Medikament] haben wollen. Und die Leute, die es am meisten hassen, sind die, die es heimlich nehmen oder es sich nicht leisten können", behauptete sie.

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Jahr 2015

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Mai 2023

