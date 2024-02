Trotz Kritik: Kelly Osbourne lobt Abnehm-Medikament Ozempic!

Sie kann die Kritik nicht verstehen! In den letzten Monaten hatte Kelly Osbourne (39) einiges an Gewicht verloren. Viele Menschen warfen der Musikerin daraufhin vor, die drastische Abnahme durch das Diabetes-Medikament Ozempic geschafft zu haben. Das Mittel steht unter anderem aufgrund der heftigen Nebenwirkungen in der Kritik. Trotz aller Bedenken schwärmt Kelly nun von Ozempic und schießt gegen die Kritiker!

Im Interview mit E! News erklärt die Sängerin, dass das Medikament für sie eine attraktive Alternative zu den "konventionellen und langweiligen" Abnehm-Methoden wie einer Diät oder Sport wäre. Laut ihr seien die Menschen, die Ozempic kritisieren, nur neidisch. "Die Leute hassen es, weil sie es [das Medikament] haben wollen. Und die Leute, die es am meisten hassen, sind die, die es heimlich nehmen oder es sich nicht leisten können", behauptet Kelly.

Im Netz wird die Britin für ihre Aussagen scharf kritisiert. "Jedes Mal, wenn sie den Mund aufmacht, sagt sie die dümmste Scheiße" oder "Igitt. Was für ekelhafte Aussagen tätigt sie da bitte?", sind nur zwei von vielen Negativ-Kommentaren auf Instagram.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Mai 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Juli 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Sängerin

