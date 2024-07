Baby kann jederzeit kommen: Maksim Chmerkovskiy ist bereit

Maksim Chmerkovskiy (44) und seine Gattin Peta Murgatroyd (37) erwarten in diesem Jahr ihren dritten gemeinsamen Nachwuchs – und wie es scheint, kann die Geburt jederzeit losgehen! Während sich der Tänzer bei den ESPY-Awards in Los Angeles mit People unterhält, warnt er vor: "Ich bin auf Abruf. Wenn ihr mich hier irgendwann schnell rennen seht, bedeutet das, dass es Zeit ist zu gehen." Er und seine schwangere Liebste haben ausgemacht, dass sie ihn zweimal anruft, wenn sich das Baby auf den Weg macht. Dann sprinte er zum Auto und rufe sie umgehend zurück.

Aufgeregt ist die TV-Bekanntheit wegen der bevorstehenden Geburt des dritten Sohnemanns nicht. Weil er die Erfahrung bereits zweimal gemacht habe, würde er "nicht ausflippen". Zudem habe sich das Dancing with the Stars-Pärchen schon ordentlich vorbereitet. Die Zeit nutzte Maksim, um zu reflektieren, welche Veränderungen bevorstehen und wie sich sein Leben in den vergangene Jahren entwickelte. "Ich hatte eine Zeit, in der ich jung und Single war und jetzt habe ich eine Zeit, in der Peta und ich uns einfach vermehren. Peta und ich hatten nie wirklich unsere eigene Zeit, wir haben uns einfach da hineingestürzt", erklärt er. Bereut haben sie das aber nie. Der Dreifachpapa in spe weiß: "Unser Leben ist unglaublich."

Die Neuigkeit, dass sie zum dritten Mal Eltern werden, war für Maksim und die Beauty "eine Überraschung", verriet er in der "The Jennifer Hudson Show". Erst im Juni 2023 erblickte ihr zweiter Sohn Rio das Licht der Welt. Dass Peta bereits kurze Zeit später wieder schwanger wird, war wohl nicht unbedingt geplant. Als die Moderatorin Jennifer Hudson (42) ihr Erstaunen zum Ausdruck gebracht hatte, antwortete der 44-Jährige: "Ja, das ist die Reaktion, die wir immer bekommen. Alle sagen: 'Oh, wow.'" Dennoch seien die meisten überzeugt, dass er seine Vaterschaft auch mit drei Kids gut meistern wird – aber einen Babysitter sucht das Ehepaar trotzdem schon.

Instagram / petamurgatroyd Maksim Chmerkovskiy mit seiner schwangeren Frau Peta Murgatroyd und den Kids

Instagram / petamurgatroyd Tänzer Maksim Chmerkovskiy mit seinem Sohn Rio

