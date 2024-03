Wegen öffentlichem Livestream: MontanaBlack bekommt Anzeige!

MontanaBlack (36) erhält eine Anzeige! Vor wenigen Tagen wurde der Twitch-Star wegen der Fahrradmitnahme zur Stoßzeit von zwei Sicherheitsmitarbeitern in seiner Heimat Buxtehude aus der Bahn geworfen – all das, während er mit einer am Helm befestigten Kamera für seine Follower filmte. Dass die beiden Kontrolleure ebenfalls in den Live-Videoaufnahmen zu sehen waren, schien ihnen gar nicht zu gefallen – sie haben den Streamer angezeigt! Dieser kann das allerdings gar nicht nachvollziehen: "Ich hatte offensichtlich eine große Kamera auf dem Kopf. Er hätte mich einfach weitergehen lassen können. Das ist einfach Quatsch mit Soße, Digga.“

Laut Bild drohe der Internet-Bekanntheit nun ein Verfahren wegen "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen". Angeblich könnte dieses Vergehen sogar eine zweijährige Gefängnisstrafe zur Folge haben. MontanaBlack verstehe nicht, warum das Thema direkt auf juristischem Wege stattfinden muss – "anstatt, dass man es über eine zwischenmenschliche Lösung versucht zu klären“, wettert er.

Vor rund zweieinhalb Jahren hatte die Social-Media-Bekanntheit sich wegen persönlicher Umstände für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. "Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen, körperlich und mental", erklärte er seine Entscheidung damals. Seine Millionen Zuschauer waren in Sorge, ihn auf den Plattformen nicht mehr wiederzusehen – doch es handelte sich nur um eine Pause. Seither zeigt sich MontanaBlack wieder regelmäßig auf seinen Kanälen oder bei öffentlichen Events wie der Baller League.

