Erwischt! Ist "Make Love, Fake Love"-Xander etwa vergeben?

Herber Rückschlag für Antonia Hemmer (23)! In der TV-Show Make Love, Fake Love sucht die Single-Lady nach der großen Liebe. Besonders an Kandidat Xander fand die Blondine in den letzten Folgen großen Gefallen und überreichte ihm sogar den Schlüssel zu ihrer Suite. Doch nun tauchte ein verdächtiges Foto auf, das vermuten lässt, dass der Hottie in festen Händen ist! Bild veröffentlichte ein Selfie, das Xander mit Kandidatin Lisa zeigt. Die brünette Beauty ist ebenfalls in der Dating-Show zu sehen – als Partnerin eines vergebenen Kandidaten. Der verdächtigte Schnappschuss stammt von Lisas Facebook-Profil und ist mittlerweile nicht mehr auffindbar.

Das wird Antonia wohl gar nicht gefallen! Die Ex von Patrick Romer (28) machte bereits öfter klar, wie sehr sie sich zu dem Münchner hingezogen fühlt. "Xander schafft es schon wirklich krass, mir den Kopf zu verdrehen", gestand sie in der vierten Folge der Reality-TV-Show.

Doch wieso fliegt die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidaten eigentlich so auf den Blondschopf? "Ich denke, dass ich bei Antonia bisher so gut ankam, weil ich mich nicht unbedingt in den Vordergrund drängen musste und mich nicht verstellt habe", vermutete Xander selbst im Gespräch mit Promiflash.

Antonia Hemmer, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Xander Stephinger, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2024

