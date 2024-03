"Könnte weinen": Schwangere HealthyMandy hat üblen Ausschlag

HealthyMandy meldet sich mit schlechten Nachrichten bei ihren Fans! Die Influencerin ist aktuell zum zweiten Mal schwanger. In ihrer Instagram-Story teilt sie nun einige Aufnahmen, auf denen sie ihren mit Ausschlag übersäten Babybauch zeigt. Die Rötungen lösen bei der YouTuberin einen fiesen Juckreiz aus. In ihrer Story erklärt sie, dass sie deshalb nachts nicht schlafen kann. Alle Hilfsmittel, die die Ärzte ihr bisher gegeben hatten, sollen ihr bisher nicht geholfen haben. "Ich könnte wirklich weinen, weil mich das Jucken so verrückt macht", erklärt sie ihren Followern. Das Schlimme sei, dass ihr gesamter Körper von dem Ausschlag betroffen sei.

Bereits vor wenigen Tagen musste die Fitness-Bloggerin ins Krankenhaus gebracht werden. Im Netz erklärte die Blondine, dass sie Bakterien in sich trage, die mit Antibiotika-Infusionen sieben Tage lang behandelt werden müssen. Außerdem sollten noch diverse andere Untersuchungen durchgeführt werden. Nun gibt sie ihren Followern ein Update. "Ich bin mindestens wieder zehn Tage hier", erklärt die Sportlerin via Instagram. Mit der Hilfe von Abstrichen müsse sichergestellt werden, dass die Bakterien aus ihrem Körper entschwunden sind. Trotz der schlechten Nachrichten wolle Mandy jedoch positiv bleiben. "Dann haben wir wieder eine Woche [innerhalb der Schwangerschaft] geschafft", gibt sie sich optimistisch.

In dieser nervenaufreibenden Zeit steht Mandy ihr Ehemann FitnessOskar bei. Die beiden sind bereits seit einigen Jahren miteinander verheiratet. In seiner Instagram-Story teilt der Influencer ein Foto, auf dem er seine Frau mit einem leckeren Döner im Krankenhaus überrascht. "Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich nicht den ganzen Tag da bin und ein bisschen später komme", erklärte er in einer vorherigen Frequenz.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandys Bauch, 2024

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, Juni 2023

