"Let's Dance"-Aus: Diesen Promis drückt Patricija nun Daumen

In der aktuellen Let's Dance-Staffel kämpfte Profitänzerin Patricija Ionel (29) gemeinsam mit Tillman Schulz (34) um den heiß begehrten Sieg. Ihr Abenteuer auf dem berühmten TV-Parkett war jedoch nicht von langer Dauer: Bereits in der zweiten Show musste sich das Duo aus dem diesjährigen Cast verabschieden. Trotzdem verfolgt die gebürtige Litauerin die Show weiterhin gespannt und hat auch den ein oder anderen Favoriten: "Tänzerisch ist Detlef gerade in den Lateintänzen eine Granate. Das ist echt geil, wie er mit seinen Bewegungen und dem Ausdruck einen mit in die Bahnen zieht", verrät sie gegenüber Promiflash.

Doch ist das nicht der einzige Name, der der Blondine in den Sinn kommt. Neben dem Choreografen sieht sie vor allem auch bei einer Promi-Dame eine echte Leistungssteigerung. "Sophia macht von Woche zu Woche tolle Sprünge im tänzerischen Sinne und hat einen starken Kampfgeist", erklärt die 29-Jährige im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Sie ist auch nicht zu unterschätzen." Dennoch sei es zum jetzigen Zeitpunkt noch viel zu früh und demnach schier unmöglich, bereits klare Favoriten zu nennen, wie sie zuletzt klarstellt. Es bleibt also abzuwarten, wer am Ende mit dem Titel "Dancing Star 2024" nach Hause gehen darf.

Obwohl die "Let's Dance"-Reise für Patricija und Tillman schon endete, bevor sie überhaupt richtig begann, zeigt sich der Unternehmer als guter Verlierer. In einem damaligen Interview mit RTL nahm er sein Aus ganz gefasst: "Ich habe alles erreicht: Ich hatte die beste Tanzpartnerin, ich hatte meine Wunschpartnerin." Trotzdem fiel ihm der Abschied nicht ganz so leicht, wie der ein oder andere vielleicht vermutet hatte. "Ich wollte unbedingt mit dir noch ein paar Wochen trainieren.[...] Deswegen ist es wirklich schade", erklärte der 34-Jährige abschließend.

Anzeige

Getty Images Patricija Ionel und Tillman Schulz, 2024

Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Tillman Schulz und Mark Keller bei "Let's Dance"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de