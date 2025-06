Yeliz Koc ist superstolz auf ihren Status als Langweilerin

Yeliz Koc (31) zählt zu den größten Realitystars in Deutschland. Vom Bachelor, über Make Love, Fake Love bis hin zum Dschungelcamp – die Beauty nahm schon an unzähligen Formaten teil. Obwohl es ihr offensichtlich nicht an Anfragen für TV-Auftritte mangelt und sie sich auch an einer riesigen Fan-Gemeinschaft erfreuen kann, wird die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (33) von Zuschauern immer wieder als "langweilig" betitelt. Ein Ruf, den die alleinerziehende Mama aber nicht als beleidigend empfindet. "Ich bin stolz darauf. Wenn das eure Beleidigung an mich ist, dass ich langweilig bin, weil ich nichts zertrümmere, weil ich keine Gläser schmeiße, weil ich niemanden beleidige – dann dürft ihr mich gerne weiterhin langweilig nennen", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar.

Yeliz gibt zu, dass auch ihr manche Situationen in Realityshows ziemlich viele Nerven kosten: "Klar habe ich in Formaten auch manchmal den Gedanken im Kopf: 'Alter, halt bitte dein Maul. Halt die Schnauze.' Ich spreche es halt nicht aus, weil ich trotzdem respektvoll bin und weiterhin respektvoll mit Menschen umgehen möchte." Ihr sei wichtig, dass sie sich bei allem, was sie tut, selbst treu bleibt. "Ich war ja wirklich in jedem Format gleich. [...] Und wenn ich vom Kern her anders wäre, dann müsste das ja in irgendeiner der vielen Shows, die ich gemacht habe – es sind jetzt mittlerweile zehn oder elf – irgendwo zum Vorschein gekommen sein", erklärt sie.

Anfang Juli startet nach langem Warten nun auch eine weitere Show mit Yeliz: Die neue Staffel von Prominent getrennt, die bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt wurde, geht endlich an den Start. Ausgerechnet dort schien Yeliz aber nicht so zufrieden mit ihrer Performance vor der Kamera gewesen zu sein. Vor der Ausstrahlung hatte sie dementsprechend Bammel. Der neue Trailer lässt jedoch vermuten, dass vieles von dem, was ihr im Nachhinein nicht gefiel, gar keine Rolle spielen wird. "Ich bin davon ausgegangen, ich werde richtig schlecht geschnitten. Dann hab ich den Trailer gesehen und dann hab ich gemerkt, dass ich wahrscheinlich gar nicht schlecht geschnitten werde – ich werde einfach nicht gezeigt", vermutet die 31-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Yeliz Koc