Hailee Steinfeld teilt intime Einblicke in ihre Hochzeit

Hailee Steinfeld (28) und Josh Allen haben Ende Mai in einer traumhaften Zeremonie in Santa Barbara geheiratet – und geben ihren Fans nun einen seltenen und intimen Einblick in diesen besonderen Tag! Auf Instagram teilte die Schauspielerin Polaroid-Schnappschüsse, darunter ein romantisches Foto der beiden frisch Vermählten, das die beiden in eleganter Hochzeitsgarderobe zeigt: Hailee im maßgeschneiderten, trägerlosen Satin-Kleid mit langen, zarten Handschuhen, und Josh im klassischen schwarzen Tom-Ford-Smoking. Auch ihre Ringe hielten die zwei auf den Fotos stolz in die Kamera – mit ironischer Mittelfinger-Pose.

Die Hochzeit, die in Santa Barbara stattfand, war durchdacht bis ins kleinste Detail. Hailee entschied sich für ein maßgeschneidertes Kleid von Tamara Ralph, das sie in ihrem Magazin Beau als "das schönste, das ich je getragen habe" beschreibt: "Als ich es angezogen habe, stockte mir der Atem." Um eine intime Atmosphäre zu schaffen, wurde während der Zeremonie und der Party komplett auf Smartphones verzichtet – somit konnten die Gäste den Moment ganz ohne Ablenkung erleben. Hailee und Josh eröffneten ihren besonderen Tag mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem unter anderem Hailees Lieblingspancakes auf der Speisekarte standen. Die anschließende Gartenparty und die emotionalen Reden der Gäste hinterließen bleibenden Eindruck – so sehr, dass Hailee sich die handschriftlichen Notizen der Redner anschließend rahmen ließ.

Die Liebesgeschichte von Hailee und Josh begann 2023. Nachdem sie ihre Beziehung im Juli 2024 auf Instagram bestätigt hatten, verlobte sich das Paar im November desselben Jahres in Malibu. Für Josh, der gerade erst einen 286-Millionen-Euro-Vertrag mit den Buffalo Bills unterschrieben und den MVP-Titel gewonnen hat, steht die Hochzeit jedoch über allem. "Keine meiner bisherigen Errungenschaften kommt an das heran, was es bedeutet, meine beste Freundin geheiratet zu haben", betonte er gegenüber TMZ.

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld bei den NFL Honors in New Orleans

