Stolzer Preis: Rihanna verkauft ihr luxuriöses Apartment

Wer wie Rihanna (36) leben will, sollte nun aufpassen. Wie Daily Mail berichtet, soll die Sängerin ihr luxuriöses Penthouse in Los Angeles verkaufen wollen. Die "This Is What You Came For"-Interpretin kaufte das Apartment erst vor knapp einem Jahr von dem Unternehmer Nick Molnar ab. Damals soll sie ca. 19 Millionen Euro bezahlt haben. Nun steht die Immobilie scheinbar wieder zum Verkauf. Potenzielle Käufer müssen jedoch tief in die Tasche greifen. Knapp 23 Millionen Euro soll Rihanna für ihr altes Domizil verlangen.

Den neuen Besitzer erwartet in der Wohnung purer Luxus. Das Apartment befindet sich in der gesamten 40. Etage des The Centurys, einem bewachten Gebäude in bester Lage. Zusätzlich bietet der Wohnkomplex einen 24-Stunden-Concierge-Service. Rihanna ist nicht der erste Promi, der in dem Apartment lebte. Bis zum Jahr 2021 wohnte der mittlerweile verstorbene Schauspieler Matthew Perry (✝54) hier. Wie Robb Report berichtet, soll er das Penthouse mit dem Architekten Scott Joyce und den Innenarchitekten LM Pagano stark umgebaut haben. Dafür investierte er angeblich mehrere Millionen Euro.

Das Apartment ist nicht die einzige Immobilie, die Rihanna besitzt. Wie Love Property berichtet, soll der "Don't Stop the Music"-Interpretin ein Apartment in New York City gehören. Außerdem verfügt sie über Häuser in Los Angeles, London und ihrer Heimat in Barbados. Für die Unternehmerin scheinen die vielen Immobilienkäufe kein Problem zu sein, schließlich ist sie dank ihrer Musik, diversen Werbedeals und ihrer Mode- sowie Beautymarke über eine Milliarde Euro schwer.

Anzeige

Getty Images Rihanna im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de