Wow! Rihanna ist die derzeit jüngste Selfmade-Milliardärin

Rihanna (34) hat es geschafft! Die barbadische Schönheit zählt nicht nur zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten – sie ist auch erfolgreiche Unternehmerin, Schauspielerin und Modedesignerin. Dass die Musikerin so erfolgreich ist, spiegelt sich auch auf ihrem Bankkonto wider. Das Vermögen der Beauty wird auf umgerechnet sage und schreibe 1,34 Milliarden Euro geschätzt. Damit ist Rihanna die jüngste weibliche Selfmade-Milliardärin in den USA!

Forbes berichtet, dass es keine andere Frau in den Vereinigten Staaten gibt, die in diesem Alter ein so hohes Vermögen besitzt wie Rihanna. Das ist aber noch nicht alles: Sie ist sogar die einzige Frau unter 40 Jahren auf der diesjährigen Liste der weiblichen Milliardäre in Amerika. Darüber hinaus ist sie die erste Milliardärin überhaupt, die aus Barbados stammt.

Aber auch privat läuft es für Rihanna wie am Schnürchen. Im Mai ist die "Umbrella"-Interpretin erstmals Mutter geworden. Sie und ihr Partner A$AP Rocky (33) sollen die Kennenlernzeit mit ihrem Nachwuchs in vollen Zügen genießen: "Rihanna weicht kaum von seiner Seite. Sie ist eine fantastische Mutter", erzählte ein Insider People im Mai.

