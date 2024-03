Influencer Giorgi Janelidze stirbt nach Sturz in Schlucht!

Furchtbare Neuigkeiten von Giorgi Janelidze – der Influencer stirbt mit nur 23 Jahren. Das berichtet unter anderem das Medienportal Ethnos. Demnach ist der Fitnessstar, der vor allem in seiner Heimat Griechenland sehr bekannt ist, im Urlaub in Italien in eine Schlucht gestürzt. Feuerwehrleute seien sofort zum Unfallort geeilt. Doch Tzane, wie Giorgi genannt wurde, konnte nur noch tot geborgen und von einem Hubschrauber abtransportiert werden.

Ein Begleiter des Toten bestätigte die tragische Neuigkeit: "Tzane ist nicht mehr bei uns. Er hat uns gestern Nachmittag während unserer Reise nach Italien verlassen. Bitte betet mit uns, dass seine Seele in Frieden ruht." Giorgi hatte in Italien mit einigen Freunden ein altes Bergdorf namens Roghudi Vecchio in Kalabrien besucht – einen verlassenen Ort, der seit 1970 nach einer Überschwemmung leer steht. Dort ist der Webstar, der auf Instagram über 100.000 Follower hat, auf den Balkon einer Ruine geklettert und ausgerutscht. Sein Leichnam wurde in der Stadt Saline Joniche den Behörden übergeben.

Auf Giorgis Instagram-Profil häufen sich bereits die bestürzten Kommentare. Viele Fans melden sich zu Wort, unter anderem heißt es dort: "Möge deine kleine Seele in Frieden ruhen!" Besonders groß ist die Trauer auch bei seiner Freundin. Elena Margariti schrieb laut New York Post auf ihrem Account: "Der schönste Mensch von innen und außen, das größte Abenteuer, das ich je mit jemandem erlebt habe... So ungerecht, so früh. Ich liebe dich so sehr. Wir werden uns wiedersehen."

Giorgi Janelidze, Influencer

Giorgi Janelidze, griechischer Influencer

