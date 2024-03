"Absoluter Müll": Gary Goldsmith ist sauer auf "The Crown"

Gary Goldsmith ist aktuell aufgrund seiner Teilnahme bei Celebrity Big Brother in aller Munde. Das Interesse an Prinzessin Kates (42) Onkel wächst. Nun ist er sogar bei "Good Morning Britain" zu Gast. Und dort nimmt er sich das Erfolgsformat The Crown vor. Denn die Darstellung seiner Schwester Carole Middleton (69) passt ihm offenbar so gar nicht. "Es ist so weit von der Wahrheit entfernt, wie es nur sein kann. Absoluter Müll. Ich hatte das Gefühl, dass meine Schwester ein wenig schikaniert wird", wettert Gary heftig. In der Serie hatte es wohl den Anschein, dass Carole eine Matriarchin sei, die den royalen Werdegang ihrer Tochter sorgfältig plante.

Schon bei "Big Brother" machte Gary klar, dass er sich schützend vor seine Familie stellen wird. So auch im aktuellen Skandal um das gephotoshoppte Familienbild. Die Royals hätten so etwas nie getan, ist sich der Brite sicher. Dafür sehe das Bild zu echt aus. "Alles, was ich gesehen habe, waren die Gesichter und das Lächeln, und sie sahen einfach wie die wunderschöne Familie aus, die sie sind", betont er bei "Good Morning America". Die User, die im Netz weiter Gerüchte in Umlauf bringen, sollten es doch "einfach sein lassen".

Zum Muttertag hatte der offizielle Instagram-Account von Kate und ihrem Mann Prinz William (41) ein Bild von ihr mit den drei Kindern geteilt. Berichten von The Mirror zufolge hatten nicht nur Fans vermutet, dass das Bild bearbeitet worden war. Gleich mehrere Bildagenturen hatten bestimmte Fotos der Königsfamilie plötzlich gelöscht. Associated Press hatte mitgeteilt: "Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Quelle das Bild manipuliert hat." Im Netz entschuldigte die Prinzessin von Wales sich daraufhin: "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung." Doch der Vorwurf der Manipulation hält sich weiter hartnäckig.

Getty Images Carole Middleton, 2023

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

