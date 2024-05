"The Crown" musste nach Tod der Queen umgeschrieben werden

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 hatte ungeahnte Auswirkungen auf die Serie The Crown. Die Autoren mussten eine der letzten Folgen fast vollständig umschreiben, um den Verlust der Königin "reflektieren" zu können, erklärt nun Darstellerin Imelda Staunton (68) in der "The One Show". "Als wir 'The Crown' in den letzten sechs oder acht Monaten drehten, starb die Königin. Wir waren alle sehr, sehr betrübt darüber. Das hat die Sache zusätzlich belastet und tatsächlich haben wir die gesamte Folge geändert, um das zu berücksichtigen", erzählt Imelda. Die letzten Wochen der Dreharbeiten seien daher "hart und lang" gewesen.

Da Imelda die Queen selbst porträtierte, nahm ihr Ableben auch sie sehr mit. Sie musste wohl Wege finden, das Ereignis zu verarbeiten und sich nicht zu sehr selbst zu belasten. "Ich habe viel Zeit damit verbracht, über meinen eigenen Tod nachzudenken und Dinge zu tun, die ein Gegenmittel dazu sind. Das war wunderbar für mich, denn es war eine ziemlich lange, traurige Zeit", erklärt die Schauspielerin. Offenbar erinnert sie sich immer noch gerne an ihre Rolle, denn in der TV-Show trug sie eine Bluse, die an die charakteristischen Blusen erinnerte, die sie als Queen Elizabeth getragen hatte. "Seien Sie nicht albern – das ist eine der Blusen. Ich möchte, dass der Designer zusieht und sich daran erfreuen kann."

Die Rolle der beliebten Monarchin spielte Imelda in der fünften und sechsten Staffel "The Crown". Eine Figur, die die ehemalige Harry Potter-Darstellerin vor große Herausforderungen stellte. Vor allem das Finale setzte sie sehr unter Druck. Mittlerweile liegt die Sendung aber weit genug in der Vergangenheit, sodass sie die Figur ablegen konnte. "Es war ein ziemlich ernster Job und eine ziemlich ernste Verantwortung, all diese Dinge zu tragen. Ich habe im Mai und Juni [2023] damit aufgehört und es abgeschüttelt – jetzt kann ich wieder lustig sein. Es hat einfach seine Zeit gedauert", erklärte die Britin laut Daily Mail auf einem Event.

Netflix Imelda Staunton als Queen bei "The Crown"

Getty Images Imelda Staunton, Schauspielerin

