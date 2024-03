So kam Prinzessin Kates Krebs-Bekanntgabe bei Onkel Gary an

Die besorgniserregenden Neuigkeiten um Prinzessin Kates (42) Gesundheitszustand bereitete den Bewunderern des britischen Königshauses einen Schock. Dennoch wird die Ehefrau von Prinz William (41) für ihren Mut und ihre Stärke gelobt. Auch ihr Onkel Gary Goldsmith (58) betont in einem Interview, wie stolz er auf seine Nichte ist. Bei einem Auftritt in der spanischen Sendung "De Viernes" meint der ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmer: "Ich finde, Kate hat die Situation unglaublich gut gemeistert, vor allem in so einer schwierigen und heiklen Situation."

Er schätzt seine Nichte für ihre mutige Entscheidung, ihre Diagnose mittels einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit zu tragen. "Ich kenne niemanden sonst, der mit so etwas zurechtkommen musste, der mit seinen Kindern zurechtkommen musste und dann vor den nationalen und internationalen Medien in einer solchen öffentlichen Situation Erklärungen abgeben musste", erklärt Gary. "Sie hat es sehr gut gemeistert, sie war ehrlich und transparent" und man habe das Gefühl vermittelt bekommen, dass Kate sich "auf dem Weg der Besserung" befinde und alles "präventiv" sei, betont der TV-Star zudem. Persönlich haben die beiden seit ihrer Bekanntgabe allerdings noch nicht miteinander gesprochen – er hat sich jedoch bei seiner Schwester Carole (69) über Kates Zustand informiert.

Nachdem die Gattin des Thronfolgers mehrere Monate lang nach einem operativen Eingriff von der Bildfläche verschwunden war, meldete sie sich vor rund einer Woche mit einer emotionalen Videobotschaft bei der Bevölkerung. "Die Operation war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der Operation festgestellt wurde, dass Krebs vorhanden war", erklärte sie in dem Instagram-Clip. Die vergangenen Monate waren für Kate und ihre Familie sehr schwer: "Das war natürlich ein großer Schock. William und ich haben alles getan, was wir konnten, um das im Interesse unserer jungen Familie im Privaten zu verarbeiten und zu bewältigen." Trotz allem zeigte sich die Prinzessin positiv gestimmt.

Getty Images Gary Goldsmith, 2017

Getty Images Prinzessin Kate in Boston, Dezember 2022

