Prinzessin Kates Onkel Gary lobt ihren Umgang mit der Krise

Prinzessin Kate (42) kämpft im Privaten mit ihrer Krebsdiagnose. Ihr Onkel Gary Goldsmith (58) hingegen spricht nun öffentlich über seine Sorge um seine Familienangehörige. "Ich habe mich mit meiner Schwester Carole (69) in Verbindung gesetzt, um mich zu vergewissern, dass es meiner Nichte gut geht", erklärt der ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidat in der spanischen TV-Sendung ¡De Viernes!. Er betont: "Ich kenne niemanden, der mit so etwas konfrontiert wurde, der sich mit seinen Kindern auseinandersetzen und dann in einem derart öffentlichen Szenario Erklärungen vor den nationalen und internationalen Medien abgeben musste." Er ist überzeugt, Kate habe die knifflige Situation "unglaublich gut" gemeistert.

Es könnte jedoch sein, dass die dreifache Mutter derzeit nicht besonders gut auf ihren Onkel zu sprechen ist, trotz seiner Sorge. Nur einen Tag nach der Bekanntmachung ihrer Krebserkrankung erschien ein Interview mit Gary in der britischen The Times. Dort erklärte er unter anderem, dass der Thronfolger Prinz William (41) und seine Gattin Eheprobleme haben sollen. Auch die Präsenz von Queen Elizabeth II. (✝96) soll den Angehörigen noch immer fehlen und trage zu der Unsicherheit der Lage bei. "Dann hat Wills Vater gerade erst seine Münzen drucken lassen und plötzlich hat auch er erhebliche gesundheitliche Probleme", erzählte der Unternehmer.

Seit der Diagnose hat sich für Kate einiges geändert. Doch auch in diesen schwierigen Zeiten soll ihr der Zusammenhalt ihrer Familie, insbesondere ihrer Kids George (10), Charlotte (8) und Louis (5), viel Kraft spenden. "Die unglaubliche Beständigkeit der Kinder macht ihr Mut. [...] Es ist sehr wichtig, dass sie zusammen Spaß haben, wenn sie können. Die Kinder sind der Mittelpunkt ihrer Welt", berichtet ein Insider laut People. Gemeinsam mit ihrem Nachwuchs verbrachte sie Ostern fernab vom königlichen Trubel in Norfolk.

Getty Images Prinzessin Kate im April 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern

