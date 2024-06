Das denkt Prinz Harry über die Royal-Serie "The Crown"!

Die TV-Serie The Crown verfolgt das Leben der britischen Königsfamilie rund um Queen Elizabeth II. (✝96). Seit 2016 fesselt die Show die Fans vor den Bildschirmen – doch nicht nur die: Wie Prinz Harry (39) bereits 2021 in "The Late Late Show With James Corden" ausplauderte, hat auch er sich die Sendung angeschaut: "Es gibt einem eine ungefähre Vorstellung davon, was für ein Lebensstil, was für ein Druck daraus entstehen kann, die Pflicht und den Dienst über die Familie und alles andere zu stellen."

Sonderlich lang soll der royale Rotschopf die Serie dann aber doch nicht weitergeschaut haben: Wie Mirror berichtet, soll eine Quelle verraten haben, dass der jüngste Sohn von König Charles III. (75) aufhörte, "The Crown" zu verfolgen, als das Leben seiner unmittelbaren Familienmitglieder mehr in den Fokus rückte. Demnach soll Harry abgeschaltet haben, weil es ihm "zu sehr auf die Nerven ging, um Spaß zu haben."

Harry hatte der britischen Königsfamilie 2020 den Rücken gekehrt und war mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) in die USA ausgewandert. In den folgenden Jahren zogen sie immer wieder über die Familie des Herzogs von Sussex her – sowohl in ihrem Interview mit Oprah Winfrey (70) als auch in einer eigenen Netflix-Dokumentation und Harrys Memoiren. Seitdem ist er mit seiner Familie zerstritten. Angeblich könnte sich das aber bald ändern, wie die Adelsexpertin Katie Nicholl kürzlich gegenüber Entertainment Tonight andeutete: "Ich weiß, dass Charles die Tür immer offengelassen hat, ungeachtet der Dinge, die Harry [in seinen Memoiren] geschrieben hat. Mir wurde von einer dem König sehr nahestehenden Quelle gesagt, dass er seinen Sohn liebt, was immer Harry auch gesagt oder getan hat."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Harry die Serie geschaut hat? Ja, auf jeden Fall! Nein, damit habe ich nicht gerechnet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de