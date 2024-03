Alkohol- und Drogensucht: Dean McDermott ist jetzt clean!

Dean McDermott (57) konnte seine größten Dämonen bekämpfen! Der Schauspieler litt jahrelang unter Alkohol- und Drogenproblemen, die sein ganzes Leben beeinträchtigten. Wie er im Interview mit Page Six stolz verrät, hat er seine Sucht nun überwunden: "Ich bin clean und nüchtern." Er habe sich vergangenes Jahr eingestanden, dass er Hilfe braucht. Die habe er in einer Entzugseinrichtung in Kalifornien bekommen: Sechs Tage die Woche, vier Gruppentherapien pro Tag habe er absolviert. Vor allem Atemübungen hätten ihm dort sehr geholfen: "Ich habe mich in die Methode verliebt. Die allererste Sitzung, die ich je hatte, hat mein Leben verändert."

Da er so große Erfolge feiern konnte, wolle der 57-Jährige nun anderen Abhängigen auf ihrem Weg helfen. "Ich arbeite heute in der Suchthilfe aufgrund meiner Erfahrungen in der Behandlung und mit dem Nüchternsein. Ich bin Alkohol- und Drogenberater und arbeite mit anderen Behandlungszentren zusammen." Außerdem sei er zertifizierter Atemtherapeut und habe eine Firma für Materialien für Therapiezentren gegründet. In seinem ganzen Heilungsprozess sei seine neue Freundin Lily Calo stets an seiner Seite gewesen: "Sie ist eine große Stütze für mich."

Seine Sucht sei auch einer der Gründe für die Scheidung von seiner Frau Tori Spelling (50) gewesen. Die beiden hatten im Juni 2023 ihre Trennung verkündet. Er habe in der Zeit davor jeden Abend getrunken und verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen, woran ihre Beziehung letztendlich zerbrochen sei. Dennoch pflege er heute ein freundschaftliches Verhältnis zu seiner Ex: "Tori war immer meine größte Stütze, mein größter Fan. Sie will einfach nur, dass ich glücklich bin – unterm Strich ist sie eine unglaubliche Frau."

Getty Images Dean McDermott, Schauspieler

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

