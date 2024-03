Dua Lipa und Callum Turner zeigen sich verliebt beim Date!

Dua Lipa (28) und Callum Turner (34) genießen ihre gemeinsame Zeit. Am Freitag wurde das Paar bei einem romantischen Frühstück in Los Angeles gesichtet. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, verlassen die Sängerin und der Schauspieler gerade das Restaurant. Liebevoll haben die beiden die Arme umeinander gelegt, während sie sich gegenseitig verliebt anschmachten. Die "Don't Start Now"-Interpretin trug eine gelb-schwarze Lederjacke des Modelabels Gucci, die sie mit einer Jeans sowie einem Paar Pantoffeln kombinierte. Callum zeigte sich hingegen in einer dunklen Jeansjacke, einer passenden Jogginghose und einem Paar Sneaker.

Dua und Callum gehen bereits seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Mitte Januar wurden die beiden erstmals knutschend in der Öffentlichkeit erwischt. Seitdem zeigen sich die 28-Jährige und der "The Only Living Boy in New York"-Darsteller immer wieder verliebt. Öffentlich über ihre Beziehung sprechen wollten die beiden bisher noch nicht. Als Callum vor wenigen Wochen in einem Interview mit Entertainment Tonight gefragt wurde, was er zu dem damals viral gehenden Knutschvideo mit Dua zu sagen habe, antwortete er nur mit einem ausweichenden "Ich weiß nichts davon".

Vor allem für Dua läuft es aktuell nicht nur privat, sondern auch beruflich sehr gut. Mit ihren Songs "Houdini" und "Training Season" stürmt die Britin die Charts und das Netz. Zudem wird sie am 3. Mai ihr heiß ersehntes neues Album "Radical Optimism" herausbringen. Die Fans können die Veröffentlichung kaum abwarten. "Ich brauche das Album jetzt schon" und "Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten! Ich freue mich so sehr" sind nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren auf Instagram.

Backgrid Dua Lipa und Callum Turner, März 2024

Getty Images Dua Lipa 2024

