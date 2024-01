Neue Romanze? Dua Lipa eng an eng mit Serienstar erwischt

Dua Lipa (28) ist offenbar schon wieder in Flirt-Laune! Im Mai des vergangenen Jahres hatte sich die Sängerin plötzlich mit dem Regisseur Romain Gavras (42) auf dem roten Teppich gezeigt. Doch die Romanze war nicht von langer Dauer. Ein Insider behauptete, dass sich das Paar bereits nach dem Sommer getrennt habe. Trübsal bläst Dua wohl nicht mehr: Sie wurde beim Schmusen mit einem Neuen erwischt!

TMZ liegt ein Video vor, bei dem jemand durch einen Türspalt filmte, wie die "Dance the Night"-Interpretin ganz fest einen Mann umarmt und mit ihm durch den Raum schunkelt. Die Aufnahmen sollen im Rahmen der Premiere von "Master of the Air" in Los Angeles entstanden sein. Bei Duas Tanzpartner soll es sich um Callum Turner (33) handeln, der in der Serie die Rolle des Major John Egan spielt. Sein Gesicht ist in dem Video jedoch nicht eindeutig zu erkennen.

Weder Callum noch Dua haben sich bisher zu den Bildern geäußert. Die Sängerin hält ihr Liebesleben jedoch auch größtenteils privat. Die Trennung von Romain hat sich bisher nie bestätigt. Zu den Gründen für das Liebes-Aus will ein The Sun-Insider wissen: "Sie hat Scheuklappen auf, wenn es um ihre Karriere geht, und das Paar beendete die Beziehung, bevor die Dinge sich zum Schlechten wandeln."

Getty Images Romain Gavras mit Dua Lipa bei den Filmfestspielen von Cannes

Getty Images Callum Turner bei der "Masters of the Air"-Premiere in Los Angeles

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

