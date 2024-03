Fabio Knez scherzt: Er möchte Provision für Liebesglück!

Was als anfänglicher Flirt begann, entwickelte sich zu einer Liebesgeschichte: Die beiden Realitystars Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) machen auf Instagram ihre Beziehung öffentlich und die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Viele Freunde und Fans gratulieren dem Paar überschwänglich. Unter ihnen befindet sich auch der Influencer Fabio Knez, der mit den beiden im diesjährigen Dschungelcamp zu sehen war und zu beiden noch eine freundschaftliche Verbindung pflegt. Fabio wendet sich nun spaßeshalber an RTL und kommentiert auf der offiziellen Instagram-Seite des Dschungelcamps: "IBAN habt ihr ja für meine Provision". Und ergänzt in einem eigenen Video: "Vom Preis her werden wir werden uns schon einig."

"Ein richtiges Happy End", betitelt der Influencer das Video, in dem er über Mike und Leylas Beziehung spricht. "So, wer hat es euch prophezeit?", freut sich der Staubsaugerverkäufer in dem Beitrag. "Freundschaft ist die Basis für alles", findet der 31-Jährige und erzählt, er wünsche den beiden von Herzen nur das Beste und ein "glückliches und liebevolles Leben" miteinander. Leyla kommentiert unter Fabios Beitrag "Wingman" und auch Mike scheint Fabios Humor zu teilen: Er kommentiert das Video mit vielen lachenden Emojis.

Leyla und Mikes Geschichte begann im diesjährigen Dschungelcamp mit einem harmlosen Flirt und intensivierte sich, als die beiden Realitystars sich auch nach der Sendung weiterhin trafen. Viele ihrer Interaktionen teilten die Influencer mit ihren Fans auf Instagram und ließen damit ihre Follower hautnah an ihrer Kennenlerngeschichte teilhaben. In einem Video auf Social Media überraschte Mike seine Angebetete mit einem voll dekorierten Raum und der Frage, ob die Hessin seine feste Partnerin sein wolle. Leyla bejahte Mikes Frage überglücklich und fiel ihm um den Hals.

Anzeige

Instagram / mikeheiter Leyla Lahour und Mike Heiter im März 2024

Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez im April 2023

Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr Fabios Reaktion auf Mike und Leylas Beziehung? Ich finde seine Reaktion sehr lustig. Ich finde sie unangebracht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de