Offizieller Antrag: Mike Heiter und Leyla sind ein Paar!

Sie gehen offiziell gemeinsam durchs Leben! Mike Heiter (31) möchte mit seinem Flirt Leyla Lahouar (27) endlich den nächsten Schritt wagen: Der Realitystar hat die Beauty gefragt, ob sie seine Freundin sein möchte – und dafür hat er alle Register gezogen! Wie Mike auf seinem Instagram-Account zeigt, dekorierte er ein Hotelzimmer überaus kitschig mit roten Herzluftballons und Rosenblättern. "Sie hat 'Ja' gesagt", schreibt Mike überglücklich zu dem Clip. Er und Leyla sind somit offiziell ein Paar!

"Ahhhh, ich kann es immer noch nicht glauben", freut sich die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin unter dem Beitrag, der ihre neue Beziehung bestätigt. In den Kommentaren freuen sich ihre Reality-TV-Kollegen für das Liebespaar. "Ich freue mich sehr für euch! Maskuline Grüße", witzelt unter anderem Aleksandar Petrovic (33), während Mike und Leylas Dschungel-Mitbewohner Twenty4tim (23) kommentiert: "Viel Glück euch beiden!" "Viel Glück euch! [Ihr] seid ein tolles Pärchen", freut sich zudem Eric Sindermann (35).

Kennengelernt hatten sich die beiden im Dschungelcamp: Im australischen Busch lief es allerdings nur schleppend, immerhin funkte Mitkandidatin und Mikes Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (28) immer wieder dazwischen. Nach ihrer Rückkehr aus Down Under lernten sich Mike und Leyla dann besser kennen. Viele der "Dschungelcamp"-Zuschauer vermuteten dahinter allerdings nur PR. Die beiden Turteltauben strotzten jedoch den bösen Behauptungen. "Weil das einfach auch nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe noch nie so Fake-Geschichten oder so gemacht. Ich bin gar nicht der Typ dafür", betonte Mike im Promiflash-Interview.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Februar 2024

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

