Thomas Gottschalk verabschiedet sich von "Wetten, dass..?"

Thomas Gottschalks (73) Wetten, dass..?-Karriere ist vorbei! Der Entertainer hat am Samstagabend zum letzten Mal die beliebte Show moderiert. Neben einigen spannenden Wetten und Gesprächen mit Promis durften sich die Zuschauer auch über Auftritte von Helene Fischer (39) und Shirin David (28), Take That und Cher (77) freuen. Am Ende der rund dreistündigen Sendung richtete der Showmaster noch einige Worte ans Publikum: Mit diesen Worten verabschiedete sich Thomas von seiner Zeit bei "Wetten, dass..?"!

Er betonte, dass der Abschied von der Show für ihn kein trauriges Ereignis sei. "Mein Leben geht weiter. Ich freue mich auf alles, was kommt", stellte er klar. Der Grund für sein Moderations-Aus sei aber weder sein körperlicher noch sein geistiger Zustand. Vielmehr finde er es problematisch, wenn er durch den großen Altersunterschied irgendwann seine eigenen Promigäste nicht mehr kenne. Außerdem habe sich die TV-Branche verändert. "Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich im Fernsehen immer das gesagt habe, was ich gedacht habe. Mittlerweile rede ich zu Hause anders als im Fernsehen", fügte er hinzu.

Zum Abschluss durfte sich Thomas noch eine Umarmung von seinem Vorgänger Frank Elstner (81) und ordentlichen Applaus vom Publikum abholen. Außerdem verließ er das Studio nicht einfach so: Er wurde auf einem Bagger aus der Halle gefahren, auf dem in großen Buchstaben "Danke, Thomas!" geschrieben stand.

Getty Images Helene Fischer, Shirin David und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass.. ?"

Getty Images Thomas Gottschalk "Wetten, dass...?" 2023

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

