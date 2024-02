Schon der Favorit? "Let's Dance"-Fans lieben Gabriel Kelly!

Hat er sich bereits in die Herzen der Zuschauer getanzt? Am Freitag war es endlich wieder so weit und neue tanzlustige Prominente sind bei Let's Dance über das Parkett geschwebt – das gelang den einen besser als den anderen. Gabriel Kelly (22) machte aber bereits eine ziemlich gute Figur und konnte sich 18 Jurypunkte ertanzen. Am Ende konnte sich der Sänger sogar die begehrte Wildcard sichern und ist in der nächsten Show vor dem Rausfliegen geschützt. Die Zuschauer sind bereits hin und weg von Gabriel!

"Wie sympathisch und witzig ist Gabriel bitte", "Absolute Überraschung! Richtig, richtig gut getanzt! Ich freue mich richtig auf weitere Tänze von ihm" oder "Was für ein sympathischer junger Mann", lauten nur wenige der vielen Kommentare auf Instagram. Viele Zuschauer sehen den Promi-Spross sogar bereits im Finale. Einige Nutzer sind aber auch zu Scherzen aufgelegt, wenn es darum geht, dass der Sohn von Angelo Kelly (42) die Wildcard gewonnen hat: "Ja, wenn da auch die ganze Familie anruft."

Nicht nur Gabriels Leistung findet im Netz sehr viel Anklang, auch die Auswahl seiner Tanzpartnerin wird sehr begrüßt. In der Kennenlernshow wurde der Musiker mit der Profitänzerin Malika Dzumaev (33) verpaart – eine Kombination, die für viele Zuschauer definitiv finalwürdig ist.

Anzeige

Getty Images Malika Dzumaev und Gabriel Kelly

Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und Gabriel Kelly bei "Let's Dance" 2024

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance" 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de