Jason und Kylie Kelce in Trauer: Ihr Hund ist verstorben!

Jason Kelce (36) und seine Ehefrau Kylie sind in tiefer Trauer. Auf Instagram gibt das Ehepaar bekannt, dass ihr geliebter Hund Winnie verstorben ist. "Ich habe heute einen Teil meiner Seele verloren, aber ich weiß, dass sie in Frieden ist. Ich liebe dich, Winn. Du wirst immer mein erstgeborenes Kind sein", schreibt Kylie. Dazu teilt die Eventmanagerin einige Erinnerungsfotos von Winnie. Auf einem Bild liegt der irische Wolfshund glücklich im Garten. Auf einem anderen Schnappschuss kuschelt Jason mit dem Vierbeiner. Ein weiteres Bild zeigt Kylie mit Winnie am Tag ihrer Hochzeit.

In dieser schweren Zeit findet Kylie Trost bei ihren Liebsten. Unter dem Post schenkt Jasons Bruder Travis Kelce (34) seiner Schwägerin ein paar aufmunternde Worte. "Du hast Winn ein tolles Leben ermöglicht, Ky!", kommentiert er. Travis' Ex-Freundin Kayla Nicole zeigt sich von Winnies Tod ebenfalls betroffen. "Winnie Girl. Was für ein süßes Leben sie gelebt hat", schreibt sie unter dem Beitrag. Travis' aktuelle Freundin Taylor Swift (34) lässt den Post bisher unkommentiert. Auch die Fans fühlen mit Kylie. "Mein Beileid. Ich schicke euch so viel Liebe" oder "Es tut mir von Herzen leid, dass du diesen Verlust erleben musst. Seinen Hund zu verlieren, tut unfassbar weh. Ich denke an euch", sind nur zwei von vielen User-Kommentaren.

Aktuell verändert sich viel im Leben von Jason und Kylie. Vor wenigen Wochen gab der NFL-Star im Rahmen einer Pressekonferenz sein Karriereende bekannt. Dabei konnte der ehemalige Spieler der Philadelphia Eagles seine Emotionen nicht zurückhalten. Während seiner Ansprache liefen ihm einige Tränen über das Gesicht. Zwischenzeitlich musste der 36-Jährige sogar innehalten, bevor er mit seiner Rede fortfahren konnte.

