Lacey Chabert und Jennifer Love Hewitt planen ein Projekt

Fast 25 Jahre nach dem Ende der Erfolgsserie "Party of Five" planen die Schauspielerinnen Jennifer Love Hewitt (45) und Lacey Chabert (42) eine gemeinsame Rückkehr auf die Leinwand. Die berühmten Freundinnen sind derzeit noch auf der Suche nach einem passenden Projekt. "Wir sind dabei, etwas zusammen zu machen, vielleicht spielen wir Schwestern", verriet Jennifer kürzlich in einem Interview mit Us Weekly.

Die Serie "Party of Five", die von 1994 bis 2000 auf Fox ausgestrahlt wurde, erzählt die Geschichte von fünf Geschwistern, die nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern ihr Leben neu sortieren müssen. Jennifer spielte damals Sarah Reeves, die Freundin von Bailey Salinger, während Lacey die jüngste Schwester Claudia verkörperte. Trotz des großen Erfolgs der Serie ist es bislang nicht zu einer Neuauflage gekommen. Doch Jennifer wäre sofort bereit für ein Revival: "Ja, sicher. Die Serie war großartig!"

Abseits der Reunion-Pläne betritt Jennifer nun neues Terrain und hat ihren ersten Weihnachtsfilm, "The Holiday Junkie", gedreht. Darin spielt sie nicht nur die Hauptrolle, sie führte auch Regie und war als Produzentin sowie Co-Autorin tätig. Lacey, die bereits in zahlreichen Weihnachtsfilmen mitgewirkt hat, freut sich für ihre langjährige Freundin. "Sie war sehr süß, als der Trailer zu meinem Film herauskam", verriet Jennifer gegenüber dem Magazin. "Sie schickte mir eine Nachricht und sagte: 'Oh mein Gott, warum weine ich?! Du bist im Weihnachtsfilm-Genre.'" Die beiden unterstützen einander und teilen ihre Begeisterung für die festliche Jahreszeit.

Getty Images Jennifer Love Hewitt im März 2019 in L.A.

Getty Images Lacey Chabert im Juli 2024 in Kalifornien.

