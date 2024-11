Jennifer Love Hewitt feiert elf Jahre Ehe mit Brian Hallisay

Jennifer Love Hewitt (45) und Brian Hallisay (46) gehen seit elf Jahren als Ehepaar durchs Leben. Anlässlich ihres Jubiläums teilte die Schauspielerin einen ulkigen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie und der "Revenge"-Darsteller verwirrt in die Kamera schauen. "Das sind wir. 11 Jahre verheiratet! Ich bin so dankbar, dass wir heute ein kleines Date hatten, um zu feiern. Ich verwechsle unser eigentliches Datum immer um einen Tag und du liebst mich dafür. Alles Gute zum Jahrestag, mein Liebster. Ich liebe dich immer und für immer", fügte Jennifer liebevoll hinzu.

Im Laufe ihrer gemeinsamen Ehejahre freuten sich die "Ghost Whisperer"-Berühmtheit und der Serienstar über die Geburt von drei Kindern. Im November 2013 erblickte der erste Nachwuchs das Licht der Welt – eine Tochter. Zwei Jahre später folgte ein Sohn und im September 2021 wurde ein zweiter Sohn geboren. Für gewöhnlich halten die Schauspieler ihre Kids aus der Öffentlichkeit heraus – für das Design ihres neuen Buches machte Jennifer aber eine Ausnahme. Auf dem Cover ihrer kürzlich veröffentlichten Memoiren "Inheriting Magic" gewährt die gebürtige Texanerin einen Blick auf ihre Kids Autumn, Atticus und Aidan. "Es war die stressigste Entscheidung, ob wir unsere Kinder zeigen oder nicht. Aber mein Mann und ich hatten das Gefühl, dass wir unsere Geschichte nicht wirklich erzählen können, ohne zu zeigen, wer sie sind", erklärte sie gegenüber E! News.

Kennengelernt haben sich Jennifer und Brian am Set der Serie "Love Bites". Lieben gelernt haben sie sich jedoch erst rund zwei Jahre später bei den Dreharbeiten zu "The Client List". Die Liebe zueinander war wohl so stark, dass sie sich bereits nach 15 Monaten verlobten. Im November 2013 folgte dann die Hochzeit. Auch die Einzelheiten zu ihrer Trauung sind privat, doch wie Jennifer gegenüber People verriet, fand die Eheschließung im eigenen Garten statt – ein Brautkleid trug sie damals nicht. "Im wirklichen Leben konnte ich kein Hochzeitskleid tragen, weil mein Mann und ich in unserem Garten geheiratet haben und es einfach nicht das Richtige war", erinnerte sich die 45-Jährige.

Jennifer Love Hewitt, Schauspielerin

Jennifer Love Hewitt, Schauspielerin

