Jennifer Love Hewitt schwärmt von der Ehe mit ihrem Brian

Jennifer Love Hewitt (45) und Brian Hallisay (46) haben am 21. November ihren elften Hochzeitstag gefeiert. "Das sind wie 190 Jahre in Hollywood", scherzte Jennifer im Gespräch mit dem Magazin People. Die Schauspielerin drückte ihre Freude über das gemeinsame Familienglück mit ihrem Ehemann aus und sagte: "Ich bin wirklich stolz auf die Familie, die wir gemeinsam aufgebaut haben. Ich bin stolz auf uns."

Das Paar lernte sich 2011 am Set von "Love Bites" kennen, begann jedoch erst ein Jahr später eine Beziehung, als sie bei den Dreharbeiten zur Serie "The Client List" wieder aufeinandertrafen. Jennifer erinnerte sich: "Ich dachte, er sei der schönste Mann, den ich je in meinem Leben gesehen habe." Sie erzählte, dass sie damals zu ihrer Managerin und Freundin sagte: "Ich werde diesen Mann heiraten und seine Kinder bekommen." Während es für sie Liebe auf den ersten Blick war, entwickelte sich bei Brian die Zuneigung langsamer. "Ich weiß nicht, ob es für ihn sofort war", gestand sie. Dennoch fand das Paar zusammen und hat mittlerweile drei Kinder: die Tochter Autumn, den Sohn Atticus und den jüngsten Sohn Aidan.

Fünf Tage bevor ihre Tochter Autumn 2013 zur Welt kam, heirateten Jennifer und Brian in ihrem Garten in Los Angeles. Als sie 2020 in ein neues Haus zogen, erneuerten sie ihr Eheversprechen – wieder im Garten und diesmal mit ihren Kindern als Zeugen. "Es war sehr schön, und es ist so toll, dass unsere Kinder diese Erinnerung haben. Sie sprechen die ganze Zeit darüber", erzählte Jennifer. Inzwischen standen sie und Brian auch wieder gemeinsam vor der Kamera: In dem neuen Weihnachtsfilm "The Holiday Junkie", der am 14. Dezember Premiere feiert, spielen sie Seite an Seite. Der Film wurde von Jennifers Liebe zu den Feiertagen und von ihrem Umgang mit der Trauer über den Verlust ihrer Mutter Pat inspiriert, die 2012 im Alter von 67 Jahren verstarb. "Es war wirklich schön, einen Film zu Ehren meiner Mutter mit Brian zu drehen", sagte die Schauspielerin.

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt und Brian Hallisay, Schauspieler

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt und Brian Hallisay an ihrem Hochzeitstag

