Jennifer Love Hewitt erfuhr Tod ihrer Mutter durch Medien

Jennifer Love Hewitt (45) hat offenbart, dass die Medien vom Tod ihrer Mutter Patricia wussten, bevor sie selbst davon erfuhr. Die Schauspielerin befand sich am 12. Juni 2012 beim 52. Monte Carlo Television Festival in Monaco, als ihre Mutter im Alter von 67 Jahren nach einem Krebsleiden verstarb. Aufgrund des langen Rückflugs von über zehn Stunden verbreiteten Presseagenturen bereits die Nachricht, noch bevor Jennifer selbst informiert wurde.

Im Rahmen der Promotion ihres neuen Buches "Inheriting Magic" und des dazugehörigen Films "The Holiday Junkie" sprach Jennifer ausführlich über diese schmerzhafte Erfahrung. "Es war eine seltsame Situation für mich", erklärte sie laut The Hollywood Reporter. "Der Flug zurück dauerte über zehn Stunden, und in dieser Zeit wussten alle bereits vom Tod meiner Mutter." Sie fügte hinzu, dass es nicht das erste Mal sei, dass die Presse mehr über ihr Leben wisse als sie selbst. "Sogar bei Trennungen haben Leute zu mir gesagt: 'Er hat dich schon betrogen.' Wirklich, Leute? Warum habt ihr mir das nicht gesagt?", berichtete sie.

Jennifer hatte eine enge Beziehung zu ihrer Mutter, die als Sprachtherapeutin arbeitete. 1989 zog Patricia mit ihrer Tochter von Texas nach Los Angeles, um Jennifers Karriere zu fördern. Bereits mit zehn Jahren begann sie ihre Laufbahn in der Serie "Kids Incorporated" und wurde später durch "Party of Five" und "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" berühmt. "Meine Mutter hielt immer meine Hand, bevor ich zur Arbeit ging", erinnerte sich die Schauspielerin.

Dass ihre Mutter das tat, erklärte sie Jennifer mit den Worten: "Ich möchte, dass du meine Liebe und Unterstützung mit zur Arbeit nimmst." Jennifer gestand: "Ich vermisse es am meisten, ihre Hand zu halten." Im Juni 2022 teilte sie einen emotionalen Beitrag zum zehnten Todestag ihrer Mutter auf Instagram. "Es sind zehn Jahre seit dem Verlust meiner Mutter und besten Freundin vergangen", schrieb sie. "Jemand sagte mir nach ihrem Tod, dass das zehnte Jahr eine offene Wunde sein würde, weil es unfassbar ist, so lange ohne sie zu sein. Sie hatten recht." Sie beschrieb, wie roh der Schmerz noch immer ist und wie sehr sie ihre Mutter vermisst.

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt erinnert an ihre verstorbene Mutter Patrice

Getty Images Jennifer Love Hewitt, 2018

