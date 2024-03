"Ohne zu zögern": So kam Sebastian Pufpaff zu "TV total"!

Seit zwei Jahren moderiert Stand-up-Comedian Sebastian Pufpaff (47) die Neuauflage der Kult-Show TV total. Der vorherige Moderator und Erfinder der Show – Stefan Raab (57) – ist für das Remake der Show lediglich als Produzent zurückgekehrt und entschied sich dafür, seine Rolle neu zu besetzen. Dass seine Wahl auf den Comedian fiel, war einer Reihe glücklicher Zufälle entsprungen, wie Sebastian im Interview mit Stern erzählt. Im Foyer eines Fernsehstudios liefen sich die beiden Männer über den Weg und kamen ins Plaudern. Da sie sich auf Anhieb gut verstanden hatten, schlug Stefan ein Treffen vor. "Daraus wurden schließlich mehrere Spaziergänge, bei denen wir jedes Mal über ein neues Show-Konzept sprachen", beschreibt Sebastian die Zusammenkünfte und erinnert sich: "Stefan sagte eines Tages zu mir: 'Ich wollte nur gucken, wie du so arbeitest. Ich will 'TV total' wiederbeleben. Traust du dir das zu?'"

"Ohne zu zögern, sagte ich zu", erzählt der Stand-up-Comedian. Somit wurde der neue Moderator der Sendung geboren. Und vor dieser riesigen Herausforderung hatte der 47-Jährige absolut keine Scheu, ganz im Gegenteil: "Ich hätte mich eher ein Leben lang geärgert, diese Chance liegenzulassen." Scherzend fügt der Show-Moderator hinzu: "Das war mein Markus Lanz-Wetten, dass..? -Moment." So ganz sind die beiden Geschichten jedoch nicht gleichzusetzen. Denn nachdem Markus Lanz (55) im Jahr 2012 als Moderator von "Wetten, dass..?" in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk (73) getreten war, kam das bei dem Publikum unterm Strich weniger gut an. Nach nur zwei Jahren wurde die Sendung wieder abgesetzt.

Bei dem Comedian sieht das anders aus: Zwei Jahre nach dem Neustart der Show schauen fast doppelt so viele Zuschauer als noch zu Zeiten des alten Moderators die Sendung. Für die Zuschauer ist Puffi mittlerweile nicht mehr aus dem Format wegzudenken. Zu Anfang sah das ganz anders aus: Nach dem Fernsehcomeback äußerten sich einige Fernsehzuschauer kritisch zu dem Comeback der Sendung. "Als TV-Total-Fan der ersten Stunde kann ich nur sagen, der Sendung fehlen vier Buchstaben – RAAB", lautete nur eine Fan-Meinung auf X (vormals Twitter).

Stefan Raab, TV-Star

Sebastian Pufpaff beim Deutschen Comedypreis in Köln im Oktober 2018

