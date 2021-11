War es ein Reinfall oder doch ein absoluter Genuss? Gemeint ist natürlich das lang ersehnte Fernsehcomeback von TV total. Die beliebte Late-Night-Sendung endete 2015 – doch heute flimmerte die erste Ausgabe der Neuauflage über die Mattscheiben der Republik. Allerdings ohne den Kultgastgeber Stefan Raab (55), sondern stattdessen mit Moderator Sebastian Pufpaff (45). Diese Veränderung sorgte schon vorab für viele gerümpfte Nasen: Aber sind die Zweifel wirklich berechtigt?

Die Twitter-Gemeinde ist sich zumindest noch uneins, was sie von der neuen "TV total"-Version halten soll. So ist die Hälfte positiv überrascht und schreibt: "Bis jetzt wie immer" und "Das ist besser als erwartet." Weitere geraten direkt beim Intro ins Schwärmen und werden ganz nostalgisch, als sie die Heavytones hören und betonen: "Es muss nicht immer alles neu sein." Allerdings fällt das Urteil nicht bei jedem Zuschauer so gut aus.

Viele stehen dem Reboot nach wie vor skeptisch gegenüber und beharren darauf: Ohne Raab ist "TV total" einfach nicht dasselbe. "[Das] fühlt sich nicht richtig an" oder "Als #TVtotal-Fan der ersten Stunde kann ich nur sagen, der Sendung fehlen vier Buchstaben – RAAB", lauten nur zwei Meinungen. Ein dritter User ist überzeugt: Das Comeback würde selbst mit dem "Wadde Hadde Dudde Da"-Interpreten in die Hose gehen, da Neuauflagen nie funktionieren.

