"Sehr emotional": Marc Terenzi erklärt Ausraster vor Gericht

Marc Terenzi (45) erlaubte sich jüngst einen groben Schnitzer. Vor Gericht wollte er sich eigentlich gegen die Anschuldigungen der Tochter seiner Ex-Partnerin wehren. Dem Sänger wurde vorgeworfen, der damals 15-Jährigen anzügliche Nachrichten geschickt und sie am Po berührt zu haben. Doch dann lief der Termin nicht nach Plan – und im Flur des Gerichts rastete er schließlich aus und schrie seine Ex an. "Ich konnte das nicht zurückhalten in diesem Moment, wenn alles für mich schwierig und hart ist", erklärt der Ex von Sarah Connor (43) nun seinen Ausraster im Interview mit RTL. Er sei ohnehin "sehr emotional" gewesen und habe den Rechtsstreit an dem Tag einfach schnell lösen wollen.

Sein Anwalt Andreas Hohnel hält die Reaktion nur für menschlich. "Marc ist seit eineinhalb Jahren ohne Einkommen, seitdem diese Vorwürfe bekannt wurden, und wir waren darauf eingestellt, dass es gegen Mittag vorbei ist und er dann am Nachmittag wieder arbeiten kann", erklärt der Jurist. Da die Zeugin jedoch gefehlt habe, drohte eine Vertagung des Verfahrens: "Dann muss man warten, bis sie wieder verhandlungsfähig ist, und das kann Monate oder ein Jahr dauern." Im schlimmsten Fall hätte es dazu führen können, dass Marc weiterhin nicht gebucht wird. Doch so weit kam es nicht – die Parteien konnten sich in einem Deal einigen.

Somit wurde das Verfahren vorläufig eingestellt. Für das mutmaßliche Opfer ist der Prozessausgang jedoch nicht zufriedenstellend. "Meine Tochter versteht den Beschluss des Gerichts nicht. Sie ist enttäuscht und verunsichert, weil Marc nicht schuldig gesprochen wurde. Sie hat nun immer noch das Gefühl, als Lügnerin dazustehen", stellt ihre Mutter Anja im Gespräch mit Bild klar.

ActionPress Marc Terenzi im März 2024 in Borna, Sachsen

