Brad Pitt konnte Sieg im Gerichtsstreit um Weingut einfahren

Brad Pitt (60) kommt mit seiner Klage gegen seine Ex-Frau voran. Der Schauspieler und seine langjährige Partnerin Angelina Jolie (48) haben sich 2016 getrennt und befinden sich seitdem in einem Rosenkrieg. 2021 hatte die Schauspielerin ihren Anteil an ihrem französischen Weingut verkauft, woraufhin es zu einem Rechtsstreit zwischen ihr und Brad kam. Laut The US Sun, denen Gerichtsdokumente vorliegen, habe der Filmstar "letzte Woche vor einem französischen Gericht einen Sieg errungen". Ein Insider erklärte diesbezüglich: "Es ist noch ein langer Weg in diesem Rechtsstreit zu gehen, aber im Moment ist das Glück sicherlich auf Brads Seite."

Es sei der bereits dritte Beschluss der Gerichte, die zugunsten des 60-Jährigen ausgegangen seien. "In den letzten Monaten hat er drei Siege vor Gericht in drei verschiedenen Zuständigkeitsbereichen errungen: Luxemburg, die Vereinigten Staaten und jetzt Frankreich", erläuterte der Informant. Brad wolle um das Château Miraval kämpfen – er "hat sich durchgesetzt und wird weiterhin tun, was richtig ist." Denn Brad wolle das Weingut weiterhin sein Eigen nennen und es nicht dem russischen Oligarchen übergeben, dem Angelina 2021 ihre Anteile verkauft hatte.

Es scheint also bei den beiden voranzugehen. Obwohl ihre Trennung nun acht Jahre zurückliegt, sind Brad und Angelina noch nicht geschieden. Doch das könnte sich schon bald ändern: Denn das Ex-Paar habe Anfang Februar laut TMZ jeweils seine Finanzunterlagen dem Gericht vorgelegt, was ein Indiz dafür ist, dass die Scheidung voranschreitet. Denn in den meisten Fällen bedeutet das, dass ein Ende in Sicht ist.

Getty Images Brad Pitt bei der Premiere von "Babylon"

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent" in London

